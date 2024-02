El CSSI assumeix la gestió del Centre de dia de Masquefa

Publicitat

El Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) ha assumit la gestió del Centre de dia de Masquefa, un equipament de l’Ajuntament de Masquefa que disposa de 15 places per a persones grans del municipi i la seva àrea d’influència, i que es troba situat al Passatge Montserrat, 1, de Masquefa.

El canvi de gestió s’ha fet efectiu el 7 de febrer, i s’ha produït degut a que l’Ajuntament periòdicament ha de licitar aquest servei i en aquesta ocasió l’empresa adjudicatària ha estat el CSSI per una durada inicial de dos anys, prorrogable per dos anys addicionals. L’empresa que finalitza la gestió d’aquest centre és la Fundació Privada Àuria, que es va acomiadar dels usuaris del centre amb una celebració.

El CSSI ha subrogat i manté els contractes de totes les persones usuàries del centre i ha subrogat els contractes de treball dels professionals que hi tenen plena dedicació, que mantenen el seu lloc de treball i les seves condicions laborals al mateix temps que passen a formar part d’una entitat amb llarga experiència i trajectòria en aquest àmbit. Aquest centre de dia es suma als altres centres de dia gestionats pel CSSI, que són el Centre de dia Pare Vilaseca i Centre de dia Montserrat, a Igualada, i el Centre de dia Mar i Cel, a Piera, de forma que el CSSI passa a gestionar un total de 4 centres de dia a la comarca. Cal esmentar que el CSSI ja havia gestionat el Centre de dia de Masquefa en la seva etapa inicial, els anys 2011 i 2012.

El Centre de dia de Masquefa disposa de 10 places públiques, concertades amb la Generalitat de Catalunya, i 5 places privades, i ofereix serveis diürns de suport a les persones amb dependències per recuperar o millorar l’autonomia personal i social. Ofereix una atenció terapèutica, psicològica i sociocultural individualitzada per facilitar totes les tasques bàsiques en la vida diària i per afavorir, així, la permanència de la persona en l’entorn familiar habitual. Dona servei de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 8 del vespre, exceptuant els dies festius. Les persones usuàries poden triar les franges horàries i els dies de la setmana en què desitgen el servei, i quins àpats volen incloure, ja sigui esmorzar, dinar o berenar. El centre disposa de servei de transport en vehicle adaptat i diversos serveis assistencials.

