Ens ha deixat Rossend Touriñan el pioner del dakarians anoiencs

Si un anoienc ens va enganxar al París-Dakar (actualment Dakar) aquest va ser Rossend Touriñan de La Pobla de Claramunt. Ell va ser el pioner de casa nostre en participar en

aquest llegendari raid que amb els anys s’ha convertit en un ral·li – raid.

Pel que fa a Catalunya el pilot pioner a participar en el Dakar va ser el barceloní Joan Porcar que ho va fer amb una moto. Porcar no va dubtar quan es va passar als cotxes en contactar amb el Rossend per tal que fos el seu copilot.

I és que per participar-hi no n’hi ha prou amb ser un bon navegant, és essencial ser un expert mecànic, la qual cosa el poblatà ho era de cap a peus, com ho demostra que en el seu taller eren molts els participants que li portaven el cotxe per posar a punt per córrer el Dakar i altres raids.

Del Rossend es recorden diverses gestes dakarianes africanes com per exemple quan van poder arribar al final d’una etapa gràcies al seu enginy que amb una llauna de sardines va solucionar un problema en el cotxe. I pel que fa a navegant, en una etapa Porcar i Touriñan van ser els únics en trobar un control de pas en aquell immens desert del Teneré africà. Cal destacar que amb Porcar es van classificar dues vegades entre els deu primers.

El Rossend era un home molt estimat com ho demostra el fet que quan el Dakar embarcava primer a la ciutat marinera francesa de Sete i després de Marsella, els seus amics de La Pobla i especialment també els de Castellolí organitzaven un autocar per anar aquestes dues ciutats a acomiadar-lo.

Com a anècdota cal assenyalar que Rossend va néixer en un 5 de gener i com que en aquella data cada any el Dakar ja s’estava disputant, la seva esposa dies abans que sortís el Dakar de França, li donava al Porcar un regal perquè el dia 5 al matí li donés al Rossend, sense dubte tot un simpàtic i estimat gest.

Ara el gran mecànic, copilot i sobretot excel·lent persona com era Rossend Touriñan ens ha deixat. Màxim condol i ànims a tota la seva família.

Rossend, siguis al Cel o al desert del Teneré, descansa en pau.

