El cribratge massiu al Campus Igualada-UdL no detecta cap positiu

El cribratge massiu de Covid-19 al Campus Universitari Igualada-UdL no detecta cap positiu entre les 119 PCR analitzades. En el global de la Universitat de Lleida (UdL) s’han analitzat 1.749 PCR, amb només 7 positius detectats, el que suposa una positivitat del 0,40%, per sota de la mitjana en els cribratges universitaris de tot Catalunya, que ha estat del 0,44%.

No obstant, entre les 120 proves serològiques que s’han fet al campus igualadí, s’han trobat 5 persones amb anticossos, el que suposa la meitat del total de detectats a la UdL, 10. Una dada per destacar tenint en compte que els participants igualadins tan sols suposen el 6,6% del total de les serologies. El percentatges de persones amb anticossos a Igualada és del 4,16%, mentre que la mitjana en els cribratges universitaris és del 2,83% i del 0,56% a la UdL.

La UdL va iniciar els cribratges intensius a la població universitària de Catalunya després de les vacances de Setmana Santa. Les proves voluntàries van tenir lloc els dies 7, 8, 13, 14, 15, 21 i 22 d’abril en els 4 campus que la Universitat de Lleida té a la capital del Segrià i el campus UdL-Igualada (els dies 13 i 15 d’abril), amb l’objectiu de tallar les cadenes de transmissió de Coronavirus SARS CoV-2. De les 1.846 PCR realitzades amb automostra, Salut n’han analitzat 1.749.

La vicerectora d’Estudiants i Ocupació de la UdL, Montse Rué, ha valorat molt positivament la resposta de l’alumnat i del personal a la crida per al cribratge, ja que “demostra l’interès i la preocupació de la comunitat universitària per deixar enrere la pandèmia”. Quant als resultats, “volem remarcar el baix nombre de positius tant de les PCR com de les serologies, que mostren que la UdL és, comparativament, un lloc segur, i que tant la institució com les persones estem fent les coses bé per contenir la COVID”, ha afegit.

Els cribratges de la COVID-19 han estat impulsats des del Departament de Salut, coordinats pel Servei Català de la Salut i Vigilància Epidemiològica, amb una operativa gestionada per l’Atenció Primària de Lleida de l’Institut Català de la Salut, i amb la col·laboració de la Universitat.