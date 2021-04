Andreu Francisco: “Les ciutats i els pobles han de ser digitals”

Seguint amb la sèrie d’entrevistes a diferents protagonistes de l’evolució i l’actualitat de les TIC a Catalunya, el portal que engloba les publicacions comarcals del país, Catalunya News, conversa amb Andreu Francisco i Roger, director General del Consorci Localret.

Com ajuda Localret als ens locals?

Localret és el Consorci que va crear el món local de Catalunya a meitats dels anys noranta per ajudar els ajuntaments davant dels canvis que van anticipar provocarien el que aleshores anomenàvem Noves Tecnologies. En l’actualitat Localret està compost per 835 ajuntaments, 15 consells comarcals, les 4 diputacions i l’AMB. Actualment, el nostre consorci dona assessorament jurídic i tècnic als ens locals en l’àmbit de les telecomunicacions i la digitalització i facilita l’accés a solucions com poden ser els serveis de telecomunicacions, plataformes i programari.

En quin punt està actualment el desenvolupament de la xarxa a Catalunya?

La llei estatal deixa en mans dels operadors privats els desplegaments de les telecomunicacions el que provoca desequilibris en el territori. La Generalitat, conjuntament amb les diputacions i el suport de Localret, està desplegant una xarxa neutra de fibra òptica per tal que aquesta arribi a tots i cadascun dels municipis del país. La previsió és que arribi arreu l’any 2023. En aquests moments, des de Localret estem donant suport actiu als desplegaments de fibra de la Diputació de Lleida i en breu als de la Diputació de Girona.

El teletreball i les noves dinàmiques residencials han canviat les necessitats, com ha canviat aquest fet les planificacions i accions de Localret?

La pandèmia ha estat l’accelerador del procés de transformació digital de la nostra societat. El teletreball ha arribat per quedar-se, i pot ser una potent eina de reequilibri territorial. Perquè això passi la fibra la connectivitat d’alta capacitat ha d’arribar a tot el país. A Localret estem treballant en un nou servei per acompanyar de manera proactiva els ajuntaments el la transformació digital dels seus municipis, tot definint la visió de com haurien de ser, modelitzant-los per tal d’”industrialitzar” la transformació de tots els municipis.

Quins altres objectius tenen en aquest moment?

Estem centrats en la definició del metamodel de municipi digital, que us explicava en l’anterior resposta, i en el disseny dels pilots, operativització i escalabilitat del servei per a la seva implantació. Esperem poder-lo començar a oferir als ajuntaments abans no finalitzi aquest any 2021. També estem treballant en la transferència de coneixement als ajuntaments de Catalunya amb l’organització de webinars per conèixer noves tecnologies i solucions, i aquest mes d’abril hem iniciat un Programa Executiu en Transformació Digital amb La Salle Barcelona, en què hi estan participant nou municipis.

El 5G provocarà molts canvis?

La tecnologia 5G arriba per produir a mitjà termini un nou salt evolutiu en com ens desenvolupem com a persones, organitzacions i societat. Les seves característiques de velocitat de connexió, de qualitat de les comunicacions i de quantitat de dispositius que s’hi poden connectar, produiran serveis i aplicacions que una vegada més transformaran el què fem i com ho fem.

Quina visió té del futur dels telecomunicacions a Catalunya?

El futur és ja el present. Estem vivint la revolució digital i des de les administracions tenim la responsabilitat d’impulsar la transformació del país començant pels pobles i ciutats. Hem de posar les condicions necessàries per tal que la nostra ciutadania, tota, es pugui desenvolupar professionalment i personal plenament.