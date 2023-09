El consultor Xavier Marcet, proper convidat del “Dinar amb Perspectiva” de la UEA

La Unió Empresarial de l’Anoia prepara un nou “Dinar amb Perspectiva”, un cicle de dinars que són a la vegada, un escenari per enfortir i crear contactes i relacions de negoci, al voltant de ponents de prestigi per conèixer temes d’interès econòmic i empresarial, però també, altres temes d’actualitat.

El proper convidat serà Xavier Marcet. Marcet és president de Lead to Change, una consultora d’innovació i estratègia per a empreses, administracions i universitats. Presideix també la Druker Society de Barcelona, així com és també professor de la BSM – Pompeu Fabra. Imparteix més de 75 conferències l’any, i també escriu articles en diversos mitjans de comunicació sobre management, estratègia empresarial, innovació i emprenedoria.

Amb “Management del segle XXI”, en aquesta conferència, Xavier Marcet exposarà com la gestió i/o l’administració de l’empresa aposta per organitzacions ambidextres: un management humanista en un context definit per la tecnologia.

El proper “Dinar amb Perspectiva” tindrà lloc el proper dijous dia 21 de setembre a la Finca Can Macià d’Òdena. L’esdeveniment està patrocinat per Servisimó. El preu per a associats a la UEA és de 55 € i per a no associats és de 70€. L’acte és obert a tothom que vulgui assistir-hi, prèvia inscripció a www.uea.cat.