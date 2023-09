Igualada acollirà la 23a Escola Popular d’Economia Feminista

Aquest mes de setembre Igualada acollirà la 23a edició de l’Escola Popular d’Economia Feminista, per primera vegada per a les dones de l’Anoia.

L’EPEF Anoia és fruit de la col·laboració entre Dones Amb Empenta (DAE) i les companyes de CooperAcció, l’associació que duu a terme aquesta proposta política feminista de treball per a la transformació, a través de la formació, l’intercanvi i l’enxarxament.

L’escola serà presencial al local de DAE al carrer de Florenci Valls, del 21 de setembre al 2 de novembre, els dijous, excepte el 12 d’octubre que canviaran pel dimecres 11, de 17:30 a 20:30h. Set sessions en total que corresponen a set mòduls diferents, per a disseccionar l’economia capitalista, patriarcal i colonial, i comprovar com travessa els notres cossos i territoris, tant a nivell individual com col·lectiu, local com global.

L’escola és gratuïta, però les places són limitades i cal inscripció prèvia a: bit.ly/EPEF-Anoia

Les Escoles són espais de formació, intercanvi i enxarxament per a dones i identitats dissidents on, a través de les experiències viscudes, reapropiar-nos de l’economia, dels temps de vida i dels cossos que sostenen la vida.

Les sessions seran presencials, format que “ens permetrà cuidar-nos, revisar-nos i fer safareig per capbussar-nos en els feminismes i la justícia climàtica a través de metodologies i llenguatges diversos”, expliquen els organitzadors.

El projecte de les EPEF se sustenta principalment en tres grans mirades: la feminista, l’antiracista i l’ecosocial. Cada un d’aquests tres eixos es vincula a les escoles i travessen els diferents mòduls, des dels continguts propis de la sessió com als materials d’aprofundiment.