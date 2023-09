Comença el cribratge de càncer de còlon a Calaf i Santa Coloma de Queralt

El Departament de Salut, a través de l’Oficina tècnica de cribratge del Consorci Sanitari de l’Anoia, posa en marxa una nova edició del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Calaf i Santa Coloma de Queralt. El cribratge poblacional de càncer colorectal es du a terme cada dos anys a les diferents Àrees Bàsiques de Salut de la comarca de l’Anoia i està dirigit a homes i dones d’entre 50 i 69 anys. Consisteix en recollir una mostra de femta, per tal de fer-ne un test immunològic que permet detectar la presència de sang que no es veu a simple vista. A través d’aquesta prova es poden trobar petites lesions (adenoma) de l’interior de l’intestí gros que podrien acabar transformant-se en un càncer. L’objectiu és detectar i extirpar aquests adenomes, evitant el desenvolupament de la malaltia.

En aquesta ronda es convidarà de manera esgraonada a un total de 1.879 persones en el cas de Calaf, i 910 persones a Santa Coloma de Queralt. En l’anterior ronda a l’ABS de Calaf, l’any 2021, hi va haver una participació del 53,84% (940 persones) i a Santa Coloma de Queralt la participació va ser del 54,18% (447 persones).

Com funciona el programa?

Els ciutadans que poden acollir-se al programa (les dones i homes d’entre 50 i 69 anys) rebran una carta d’invitació per correu postal. Per participar-hi han d’anar amb la carta a una de les farmàcies adherides al programa, on els hi facilitaran tot el necessari per fer la prova. En aquest cas, es tracta d’un bastonet, per recollir la mostra de femta, i un tub amb un líquid on s’hi diposita el bastonet amb la mostra. La prova es pot fer de manera senzilla a casa, seguint les instruccions.

Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible (si no, es pot guardar a la nevera). El resultat es comunicarà per carta passades unes setmanes. Si en la prova es trobessin indicis de sang, tot i que el més probable és que es tracti d’una lesió benigna, es proposarà fer una visita d’infermeria per valorar si cal fer una colonoscòpia, que és una exploració de l’interior del budell, per descartar cap lesió en el còlon o recte. Mitjançant aquesta prova, es poden detectar i extirpar els adenomes abans que es desenvolupi el càncer. La colonoscòpia es fa amb sedació i té un risc baix de complicacions.

El cribratge, la millor eina de prevenció

El Departament de Salut fa una crida a participar als cribratges poblacionals, ja que permeten incidir en la població aparentment sana per detectar possibles malalties i és, actualment, l’eina més eficaç per millorar el pronòstic del càncer. Detectar un càncer en estadis inicials permet aplicar tractaments menys agressius, amb menys seqüeles i amb una probabilitat de curació més alta.

La prevenció és clau davant el càncer, per això, a més de participar en els programes de detecció precoç, cal tenir cura de la pròpia salut: seguir una dieta rica en fruita, verdura i productes làctics i fer exercici físic regularment; limitar el consum d’aliments amb greixos d’origen animal i de carns vermelles i processades; no fumar, i evitar o moderar el consum de begudes alcohòliques.

Signes i símptomes del càncer de colon i recte

El càncer de colon i recte és un dels més freqüents entre els homes i les dones de més de 50 anys. La majoria de vegades es desenvolupa a partir de petites lesions (pòlips) de l’interior del còlon o intestí gros, que poden acabar transformant-se en un càncer. És habitual que el càncer no produeixi cap molèstia fins que la malaltia està avançada, per això, des de l’Oficina recorden la importància de participar als cribratges.