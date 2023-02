El Consell d’Infants de Vilanova prioritza una vintena de propostes per tirar endavant

El Consell d’Infants de Vilanova del Camí va trobar-se la setmana passada en una nova sessió de treball, la segona d’aquest mandat. Els infants van posar sobre la taula més d’un centenar de propostes sobre les quals tenen interès i les van debatre per prioritzar-ne les més interessants o aquelles que són assumibles. Finalment, la llista ha quedat reduïda a una vintena de propostes que seguiran treballant en les pròximes sessions.

La matinal va encetar-se amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior i diferents dinàmiques que han permès als infants prendre consciència sobre la importància que té cada membre del grup en el conjunt de l’equip. També han reflexionat, d’una forma amena –a través del teatre imatge- sobre allò que tenim al municipi i allò que els infants creuen que li manca o allò que els agradaria millorar.

En aquest sentit, els consellers i conselleres, també han fet un buidatge de totes les propostes que han recollit entre els infants del municipi. Una feina que va començar el passat mes de gener i que ha servit per llistar més d’un centenar de propostes.

La tasca del grup es va centrar a valorar cada una de les propostes tenint en compte la seva viabilitat i van fer una tria en funció de les seves prioritats. Hi ha temes tan diversos com la instal·lació de llums led als passos de zebra més pròxims als centres escolars, l’obertura d’un cinema al municipi o disposar d’un parc adaptat per a nens i nenes amb mobilitat reduïda.

Durant la sessió, els consellers i conselleres van donar la benvinguda al Consell a l’Ona F, en substitució d’Iria C, que va deixar vacant. També van decidir convocar els consellers i conselleres suplents a les pròximes sessions de treballar amb el doble objectiu que estiguin informats per si algun dia han d’entomar el càrrec, i perquè tinguin l’oportunitat de participar en la presa de decisions i comptar, d’aquesta manera, amb un consens més ampli de la infància del municipi.