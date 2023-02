Joan Agramunt tornarà a ser el candidat del PP a Igualada

Joan Agramunt repetirà com a candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals d’Igualada. Agramunt ha assegurat que es presenta als comicis amb l’objectiu de “tornar a tenir representació a l’Ajuntament i ser decisius al proper govern de la ciutat”

El candidat porta molts anys en política municipal, combinant la seva professió d’empresari amb la seva vocació política on ha tingut responsabilitats de govern. A més, Agramunt és, actualment, president local del partit i lamenta que “des de que el PP no està a l’Ajuntament, l’oposició és inexistent i completament nul·la”. Per això considera que “és necessari que el Partit Popular entri amb força a l’Ajuntament i recuperar la representació municipal que va tenir en altres moments”. Desprès del que han anomenat “una etapa complicada”, el candidat assegura que “el partit a Igualada està fort i la ciutat necessita a aquest PP perquè cal un canvi i no es pot esperar més”.

“Igualada pateix ara el resultat d’un govern nefast” ha lamentat. En aquest sentit, els seus principals eixos de treball seran la seguretat, la mobilitat, l’economia i la neteja, “perquè des de que hi ha aquest govern la inseguretat ha anat a més, hi ha més incivisme i la ciutat està més bruta”.

A més, Agramunt proposa “recolzar i ajudar al comerç local de tota de la vida i als petits i mitjans empresaris que son qui realment generen llocs de treball a la ciutat”. També pretén baixar taxes i impostos i ha assegurat que “Igualada no pot resistir més pressió fiscal”, recordant que la ciutat és dels municipis de Barcelona amb més de 40.000 habitants amb major pressió fiscal. Tanmateix, l’alcaldable popular ha lamentat que “en aquesta legislatura no s’ha construït cap habitatge social el que demostra la manca de sensibilitat del govern”.

Finalment, Agramunt ha afegit que desprès del 28 de maig, “des de el govern o des de l’oposició, el Partit Popular es farà sentir a l’Ajuntament i serà la veu de tots els veïns, perquè treballarem en allò que necessiten els ciutadans, buscant solucions als problemes reals i fugint de debats estèrils que responen a interessos partidistes però no solucionen la vida dels ciutadans”. “Aquest govern ja no te cap projecte polític i per això l’única alternativa seriosa i útil per millorar la ciutat és el Partit Popular”, ha conclòs.