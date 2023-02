Una victòria per seguir confiant en la permanència

SESE A 79

MONBUS CB IGUALADA 84

El passat dissabte es va disputar a Barcelona el partit corresponent a la jornada número 19 de la Lliga EBA, on el Monbus CB Igualada es va enfrontar al SESE, un equip que ja havia derrotat al CBI en les primeres jornades de la competició.

El partit era transcendental per l’esdevenir de la temporada pel club igualadí si volien mantenir opcions de salvar la categoria degut a la proximitat del rival en la classificació.

Des dels primers minuts de partit es va poder observar que seria un joc amb alt dinamisme i amb dos equips que buscarien compartir la pilota. Aquest joc frenètic va provocar un intercanvi de cistelles continu, tot i l’intent per part dels dos equips d’intentar defensar. Els minuts anaven passant però cap equip aconseguia despuntar, demostrant la igualtat que es vivia a pista. El marcador al final del quart reflectia la igualtat amb un 20-20.

Un cop iniciat el segon període es va poder observar el primer canvi de dinàmica, amb el SESE començant a dominar el partit gràcies a l’encert des de la línia exterior. L’equip igualadí intentava seguir el ritme ofensiu del rival, però no era suficient, i es quedaven per darrera en el marcador i amb una sensació amarga a la mitja part. Tot i el bon joc ofensiu no aconseguien frenar al rival. Un cop finalitzada la primera part, el marcador era de 47-38.

Amb l’inici de la segona meitat la dinàmica es va invertir completament. L’equip igualadí, a partir d’ajustos defensius, va imposar una defensa molt sòlida que va desesperar les idees ofensives de l’equip local i sobretot va tallar el dinamisme que havia resultat clau en la primera meitat del partit. Cada minut que passava, la distància en el marcador es veia reduïda fins que gràcies a mantenir el gran nivell defensiu tot el període i replicar el dinamisme ofensiu de la primera part, els visitants van aconseguir capgirar el lideratge en el marcador.

En l’últim quart es podia palpar la competitivitat per part dels dos equips que no donaven per finalitzat l’enfrontament. L’equip igualadí intentava mantenir el ritme del període anterior, però els locals van tirar de cor anotant dos triples en transició per reduir la distància en el marcador. Tot i la progressió en el joc local, no va ser suficient per poder tornar a capgirar el marcador amb un CB Igualada molt sòlid en els instants finals, deixant un marcador de 79-84 al sonar el xiulet final.