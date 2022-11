El Consell Comarcal vol implicar comerços en la detecció de vulnerabilitat o maltractament en persones grans

El Consell Comarcal de l’Anoia, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada reprenen, novament aquesta tardor, la campanya “Tracta’m bé” per a la prevenció dels maltractaments a les persones grans, que es va portar a terme per primer cop l’any 2016.

Enguany es projecten accions de sensibilització amb impacte real i, per fer-ho possible, es formaran persones grans dels diferents municipis de la comarca, amb la voluntat de crear aliances i poder divulgar la campanya als comerços i establiments dels diferents municipis. L’objectiu és crear xarxa de detecció de possibles situacions de vulnerabilitat de persones grans, així com situacions de possible maltractament. A més, des del Consell Comarcal també s’impulsaran sessions formatives perquè els establiments i comerços puguin conèixer millor aquesta realitat i ser agents clau en la detecció.

L’ens aposta per l’abordatge de situacions de maltractaments a persones grans i, per aquest motiu el 2015 va crear l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA). Gràcies a la campanya “Tracta’m bé” i la formació als diferents agents del territori, aquest equip ha treballat en més de 200 situacions. La campanya permet sensibilitzar i així fer visible aquesta xacra social per poderla eradicar.

En la mateixa línia, des de l’ens comarcal s’ha creat una comissió per treballar la sensibilització vers aquesta problemàtica a les oficines bancàries. Aquesta comissió sorgeix de la comissió de seguiment de la Guia Territorial de l’Anoia per a l’Actuació Contra els Maltractaments a les Persones Grans, que es va crear el 2017 i en què hi participen diferents administracions i entitats de la comarca.

Els possibles símptomes en aquests casos poden ser els canvis sobtats d’estat anímic, de comportament o d’estat físic, lesions habituals sense explicació, absències inesperades, pèrdues importants de memòria, alteracions rellevants en la situació econòmica o la sospita que la persona cuidadora es veu superada i això repercuteix en el benestar i la salut de la persona gran.

El Consell comarcal recorda que, davant la sospita que s’estigui produint una d’aquestes situacions o d’altres que puguin preocupar, es pot contactar amb la institució al telèfon 93 805 15 85, extensió 1, sense que aquest contacte suposi cap tipus de denúncia, sinó una alerta per poder activar els serveis d’avaluació i suport necessaris.