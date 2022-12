El Consell Comarcal rebrà una subvenció de l’Estat per impulsar el projecte ‘Anoia en Transició’

El Consell Comarcal de l’Anoia rebrà una subvenció de 150.000 euros del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, dins del programa d’ajuts per projectes innovadors de transformació territorial i lluita contra el despoblament. Així ho ha traslladat el Secretari General per al Repte Demogràfic, Francesc Xavier Boya, en una reunió mantinguda amb diferents responsables polítics i tècnics de l’ens comarcal.

Actualment, des del Consell s’estan treballant dos projectes que van en aquesta línia: Anoia en Transició, que busca revitalitzar els petits municipis a través de l’activitat econòmica que genera l’artesania creativa, i Tornem als Pobles, que vol establir mecanismes innovadors per a la rehabilitació d’habitatges i l’atracció de persones i famílies que s’hi vulguin establir.

El fons es destinarà, de moment, a quatre pobles

Els fons concedits per l’Estat es destinaran al primer projecte, Anoia en Transició, que ara mateix es desenvolupa a Copons, El Bruc, La Llacuna i Sant Martí de Tous, tot i que ja es treballa per ampliar-lo a més poblacions.

El conseller de Turisme, Daniel Gutiérrez, destaca que “El Consell Comarcal de l’Anoia aposta per la dinamització econòmica, social i cultural dels entorns de ruralitat i aquests 150.000 euros permetran accelerar la planificació i execució del projecte de manera molt important”.

Entre les actuacions que es volen impulsar de forma més immediata figuren la creació d’una oficina tècnica, un pla de suport per empreses i emprenedors, un pla d’accions per connectar l’ecosistema creatiu, un sistema mòbil d’exposicions, una campanya de reactivació d’espais comercials buits, un programa d’experiències artesanes i un programa de formació a càrrec d’artesans locals, entre d’altres.

La convocatòria del Ministeri contempla subvencions en tres modalitats: 10,3 milions d’euros per a entitats locals, 2,4 milions per a entitats sense ànim de lucre i 3,4 milions per impulsar l’activitat econòmica i donar suport a l’emprenedoria rural, especialment per a dones i joves. Aquesta és la primera vegada que s’obre una convocatòria d’ajudes directes enfocades al repte demogràfic, amb l’objectiu de consolidar un ecosistema social i emprenedor d’àmbit local i aprofitar les oportunitats que ofereix el medi rural.