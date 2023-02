El Consell Comarcal engega un nou Pla d’Ocupació per persones amb risc d’exclusió social

El Consell Comarca de l’Anoia ha contractat a 9 persones amb risc d’exclusió social a través d’una subvenció del SOC destinada a persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i poguessin subscriure un contracte de treball.

El vicepresident primer del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Cuadras, ha fet la sessió de benvinguda als diferents participants i ha destacat que “programes com aquests ens permeten contribuir en la inserció sociolaboral de persones que els resulta molt complicat treballar de forma regular i, per tant, amb grans possibilitats de quedar exclosos socialment, cosa que com a administració no podem permetre. L’acompanyament que els fem durant un any té l’objectiu que serveixi perquè després puguin incorporar-se al món laboral per ells mateixos, som una palanca que els ajuda”.

Aquesta línia d’ajuda s’emmarca en el Programa Treball i Formació, una política de Foment de l’Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral.

Així, la subvenció ha suposat la contractació durant dotze mesos a jornada completa de 9 persones dels municipis de Capellades, Òdena, Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt, Hostalets de Pierola i Masquefa. L’inici de la contractació ha estat a desembre del 2022 i finalitzarà el desembre del 2023. El perfil del lloc de treball ha estat operi/a.

El SOC ha subvencionat la contractació i a més a més, ha subvencionat també hores d’acompanyament al Consell Comarcal per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del programa, i d’aquesta manera facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.