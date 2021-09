El Consell Comarcal culmina el programa Treball i Formació especial covid-19

Un total de catorze persones de la comarca de l’Anoia en situació d’atur han finalitzat els seus contractes del Programa Treball i Formació COVID-19, del projecte Prevenció de la Propagació de la COVID-19 a la Comarca de l’Anoia. Les persones participants van començar a treballar el passat mes de desembre i, durant nou mesos, han fet tasques a jornada complerta com a vetlladors municipals i com a operaris de suport i auxiliars de neteja en diversos municipis.

Les cinc persones contractades com a vetlladors municipals han donat resposta a les noves necessitats de comunicació, informació i suport a la ciutadania que han sorgit durant la crisis generada per la COVID i han contribuït a la recuperació de la normalitat en aquest context de pandèmia. D’altra banda, els nou operaris de suport i auxiliars de neteja han reforçat els treballs de desinfecció especial dels equipaments municipals i del mobiliari urbà perquè estiguessin en bones condicions per a l’ús de la ciutadania. En aquests nou mesos, també han rebut una formació de 60 hores.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, ha fet la cloenda del pla d’ocupació tot coneixent, amb les persones contractades, com han viscut aquests mesos i quins són els reptes que encaren a partir d’ara. Cuadras destaca “aquest programa ha permès millorar les competències professionals i el seu currículum, i han conegut un nou entorn laboral que els ha donat noves eines. Malgrat que la durada del programa és de només nou mesos perquè és el que marca el finançament que tenim, l’objectiu és que això els ajudi a incrementar, a partir d’ara, la seva ocupabilitat i possibilitats d’inserció, tal i com ja ha passat, per exemple, amb una persona que seguirà contractada en un dels ajuntaments”.

En aquesta edició han participat 12 municipis de la comarca: El Bruc, Cabrera d’Anoia, Calaf, Capellades, Carme, Castellolí, Òdena, La Pobla de Claramunt, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i La Torre de Claramunt. El Consell Comarcal de l’Anoia ha posat a disposició de les persones participants el servei d’orientació laboral amb l’objectiu de seguir millorant les seves competències laborals per fomentar la seva inserció laboral.

Programa Treball i Formació

El programa Treball i Formació, impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Seguretat Social del Govern d’Espanya i el Fons Social Europeu, està adreçat a persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i de formació.