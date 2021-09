El Consell Comarcal crea l’Oficina d’Acompanyament Digital de l’Anoia

L’Oficina d’Acompanyament Digital de l’Anoia ja és una realitat i opera des d’aquesta mateixa setmana a Igualada, Calaf i Piera. Impulsada pel Consell Comarcal de l’Anoia, és un nou recurs de suport, acompanyament i capacitació en l’àmbit de la digitalització per ajudar la ciutadania a fer tràmits amb l’Administració a través d’Internet. Aquest dimecres, 15 de setembre, se n’ha fet la presentació a la seu de l’ens comarcal a Igualada.

El vicepresident 1r del Consell, Jordi Cuadras, afirma que “l’Oficina d’Acompanyament Digital és un servei que fa mesos que volíem impulsar i estem molt satisfets de poder-lo presentar, tot posant-lo a disposició de la ciutadania. El pas cap a l’administració electrònica no pot significar que hi hagi persones que en quedin al marge i que tinguin dificultats, per exemple, per sol·licitar ajudes o subvencions. Hi ha molta gent que, o no té eines digitals o no té els coneixements informàtics per a fer tràmits amb l’Administració; volem ajudar-los i fer que no hi hagi bretxa digital a la nostra comarca”.

La tinent d’alcalde de Piera, Carme González, apunta que “el món actual és eminentment digital i calen apostes decidides de servei públic que facilitin a la ciutadania la relació amb l’Administració i la gestió de tràmits” i destaca també “la importància que aquest servei es presti de forma descentralitzada i, més enllà de la capital de la comarca, s’ofereixi també a l’Anoia Sud i a l’Alta Anoia”.

L’Oficina d’Acompanyament Digital de l’Anoia té la col·laboració de la Diputació de Barcelona i compta amb una persona tècnica que ajuda la ciutadania en el procés dels tràmits digitals i, al mateix temps, els proporciona ensenyaments en l’àmbit de les noves tecnologies, amb l’objectiu d’iniciar processos d’apoderament digital de les persones que hi acudeixin.

Per tal de poder arribar al conjunt de l’Anoia, l’oficina estarà ubicada a la Sala Felip de Calaf, els dimarts de 9 a 14h, al Teatre Foment de Piera, els dimecres de 9 a 14:30h, i a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, a Igualada, els dijous i divendres de 8 a 15h, i els dijous, de 16:30 a 19h. Les persones que estiguin interessades en aquest acompanyament específic en matèria digital, poden demanar cita trucant o enviant un missatge de WhatsApp al número 610 280 811.