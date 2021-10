El Consell acompanya a les cooperatives en l’impuls de l’economia social i solidària

El Consell Comarcal de l’Anoia obre una nova etapa en l’impuls de l’economia social i solidària a la comarca després de la col·laboració dels darrers cinc anys amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i passa a estar adscrit a l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès i el Garraf. Aquest canvi s’ha dut a terme a instàncies de la Generalitat de Catalunya. El vicepresident primer del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Cuadras, ha presidit la reunió on s’ha oficialitzat la nova etapa amb els representants dels dos ateneus i s’ha fet la valoració de les accions impulsades des del 2016, quan el Consell va incorporar l’economia social i solidària com un dels àmbits d’actuació del seu departament de Promoció Econòmica.

Des del 2016, el Consell Comarcal i l’Ateneu de la Catalunya Central han facilitat la creació d’onze cooperatives a la comarca i han acompanyat l’activitat de quaranta més. D’altra banda, s’han acreditat onze gestories amb el Segell Cooperatiu perquè tinguin tots els recursos per assessorar a les persones que vulguin crear una cooperativa i també s’ha celebrat anualment la Taula de l’Economia Social i Solidària dirigida a tècnics d’ajuntaments i càrrecs electes. Des del mes de maig el Consell Comarcal també ofereix un punt d’atenció i assessorament gratuït per tothom qui vulgui conèixer com crear una cooperativa. Funciona amb cita prèvia, demanant-la al telèfon 93 805 15 85.

Jordi Cuadras destaca la importància de fer costat a tots els àmbits que contribueixin a “crear ocupació i economia al nostre territori. En aquest cas, l’àmbit de l’economia social i solidària ho fa, a més, amb un marcat objectiu social. Des del Consell treballem per ser una comarca amb una economia diversa on l’economia social i solidària hi tingui el seu espai al costat de totes les altres tipologies d’empreses. Cal que explorem totes les alternatives de generació de riquesa al nostre territori i les col·laboracions de les institucions amb els ateneus cooperatius, a qui els agraïm el seu paper fonamental i entregat, són decisives en aquest àmbit”.

Coopsetània és l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès i Garraf i forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius presents a tot Catalunya, una iniciativa promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, sorgida a partir de l’aliança de diversos actors públics i privats del territori. Aquests ateneus tenen per objectiu donar a conèixer i impulsar l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, un model d’economia transformadora que doni resposta a la necessitat del territori, generant riquesa i ocupació estable i de qualitat.