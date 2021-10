Bolonya acull l’estrena “Spring, the sweet spring” de Carles Prat

El prestigiós grup vocal The Kings Singers ha estrenat aquest cap de setmana l’obra “Spring, the sweet spring” del compositor igualadí Carles Prat.

L’obra, que va ser guardonada entre més de 200 peces en l’edició 2020 del premi internacional de composició My first 50 years promoguda per l’Associazione Emiliano Romagnola Cori, va ser estrenada en primícia en el concert que The Kings Singers van oferir al Teatro Celebrazioni de Bolonya.

“Spring, the sweet spring” basada en un poema de Thomas Nashe, està escrita expressament per les veus dels integrants The Kings Singers (6 veus masculines) i va ser premiada en aquest certament internacional juntament amb una altra composició de Carles Prat, l’obra “Winter stars” que va guanyar el premi en la categoria de 8 veus i que va ser estrenada el març d’aquest any a Bucarest a càrrec del Corul Madrigal de Romania, el Cor Nacional. Totes dues obres seran properament editades per l’editorial Hal Leonard d’Estats Units.

The Kings Singers és un grup vocal de reconegut prestigi internacional, amb més de 50 anys de trajectòria, que ha trepitjat els millors escenaris arreu del món. Són mundialment reconeguts per les acurades i treballades interpretacions que fan del repertori més variat des de música del Renaixement, medieval, clàssica i obres contemporànies i de música moderna.

Es pot tornar a veure i sentir l’estrena de la peça en aquest enllaç https://bit.ly/3aAYMGg