Alumnes de l’Institut Joan Mercader viatgen a Prada de Conflent

La setmana del 4 al 7 d’octubre els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Joan Mercader vam anar a Prada de Conflent durant tres dies a un camp d’aprenentatge. Era el primer cop que anàvem de colònies amb l’Institut, ja que a causa de la pandèmia del Covid encara no hi havíem pogut anar. Tot l’alumnat de 3r d’ESO ens vam dividir en dos torns per no coincidir tots a la vegada. Durant l’estada a Prada, es van programar tres activitats relacionades amb l’espai natural, rural i urbà en què ens trobàvem.

Una de les primeres activitats va ser la descoberta de Prada. L’activitat consistia en una cursa d’orientació pel poble; amb un mapa i diferents pistes havíem d’omplir informació que se’ns demanava. Així, vam descobrir, per exemple, els llocs on va estar Pau Casals durant el seu exili, i també vam visitar la tomba de Pompeu Fabra, el gran gramàtic català, que també es va haver d’exiliar durant la Guerra Civil.

El segon dia el vam dedicar a fer una excursió de tot el dia per arribar caminant des de Prada fins al monestir de sant Miquel de Cuixà, passant per petits pobles i envoltats de natura. Un cop al monestir, vam aprofitar per fer la visita i descobrir aspectes que no sabíem: a l’Edat Mitjana va ser un gran centre econòmic, religiós i cultural, i avui en dia és considerat un dels exemples més excepcionals del romànic català.

Una altra activitat de descoberta molt interessant va ser a les Coves de les Grans Canaletes, formades amb el pas de milions d’anys i, a causa de l’aigua, plenes d’estalactites i estalagmites. Allà a dins, on no entra la llum del dia, hi perds la noció del temps i de la realitat.

Molts no sabíem que a Prada hi sentiríem parlar català i que ens podríem entendre amb la gent d’allà en la nostra llengua. I els que sabíem una mica de francès també vam aprofitar per fer una primera immersió en aquest idioma. En definitiva, han estat uns dies molt ben aprofitats, per aprendre d’una manera diferent i per conviure tots plegats.

Montoro, I. Etayo, J. Terés i H. Marbà