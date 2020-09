Torna l’hoquei a Les Comes amb el destacat retorn a OK Lliga de l’IFHCP

Aquest diumenge serà un dia històric per l’Igualada Femení HCP. Cinc anys després del seu descens d’OK Lliga, l’equip igualadí torna a la màxima categoria de l’hoquei patins estatal, en la que és considerada la millor lliga del món. Ho farà diumenge a 1/4 d’1 del migdia contra l’HC Palau Plegamans. “Les circumstàncies en què afrontem la competició ara son molt diferents de com ho eren fa cinc anys”, explica el president del club, Jordi Besa. En la seva última aventura a OK Lliga el club només comptia amb l’equip sènior, mentre que ara és el segon club de Catalunya amb més equips femenins. “Ara l’horitzó i l’entorn del club son molt més atractius”, considera Besa.

També debuta aquest cap de setmana a l’OK Lliga, en aquest cas masculina, l’Igualada Rigat. En el seu cas, no han hagut d’esperar cinc anys a tornar a la màxima competició, sinó només aquests sis mesos en què tot l’esport ha estat aturat per la pandèmia. Els arlequinats també debutaran a Les Comes, en un partit que els enfrontarà a una dels favorits per emportar-se el títol de Lliga, el Liceo.

Objectiu: la permanència

Els dos presidents, Jordi Besa i Manel Burón, aquest últim de l’Igualada HC, tenen clar que l’objectiu dels seus equips és la permanència. “No pot ser d’una altra manera, per un equip que acaba de pujar”, comenta Besa, “però al mateix temps no renunciem a res”, afegeix. Per la seva banda, Burón remarca la importància de quedar entre els 10 primeres, cosa que confirmaria la continuïtat a l’OK Lliga i confia en repetir la classificació per la Copa del Rei, com en els darrers anys o seguir disputant la competició europea, que aquest any passat també es va cancel·lar.

Aposta pel planter

Els dos clubs també coincideixen per fer una aposta decidida pel planter. De fet, els dos equips mantenen pràcticament el mateix bloc que la temporada passada i han confiat en gent de la casa per reforçar l’equip. “Dels nostres 10 jugadors, 7 son de la casa i n’hi ha dos més, l’Elagi i el Sergi Pla, que porten nou anys amb nosaltres i és com si fossin del planter també”, remarca Manel Burón.

La crisi econòmica també es nota en l’hoquei

No hi ha pràcticament ningú que s’escapi de les conseqüències econòmiques que ha provocat aquesta crisi sanitària. En el cas dels clubs esportius han vist com molts dels seus patrocinadors i col·laboradors locals han hagut d’aturar la seva aportació econòmica i, per tant, els ingressos de les entitats se n’han ressentit. Tot i això, els dos presidents entomen el repte i confien en què les repercussions es notin el mínim possible.

Segueixen sense presentar-se candidats a les eleccions de l’Igualada HC

L’Igualada HC va obrir a finals de l’any passat el període electoral per fer el relleu de Junta Directiva. Des de llavors, amb la pandèmia pel mig, s’han iniciat tres cicles electorals i de moment ningú dona el pas de presentar-se. Aquest proper dilluns finalitza el període de presentació de candidatures i si no es presenta ningú s’haurà d’iniciar un quart procés electoral. De moment, Manel Burón segueix com a president en funcions de l’entitat.