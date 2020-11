El CF Igualada femení perd en un partit sense control

CF IGUALADA 2

TERRASSA FC 3

Igualada i Terrassa arribaven a la cinquena jornada de lliga amb molt bones sensacions de joc i resultat. Tant les igualadines com les terrassenques volien consolidar les seves dinàmiques positives i es trobaven a Les Comes per poder fer un salt important a la classificació.

Tot i les intencions blaves, l’inici de partit no va ser l’esperat. Duel sense control, on les segones jugades sempre eren guanyades per les visitants. Les jugadores de Cubí es trobaven molt incomodes sobre el terreny de joc i no podien desenvolupar el seu estil.

Tot i les imprecisions, les anoienques van tenir l’opció d’avançar-se al marcador, i Marina no ho va desaprofitar per fer l’un a zero. S’arribava al descans amb un triomf parcial, que no reflectia el vist al camp.

A la represa, el panorama de l’enfrontament va canviar radicalment. Domini blau, però en dues jugades d’estratègia, el Terrassa va capgirar el resultat, posant-se un a tres.

A partir d’aquell moment, es va entrar en una situació on cada jugada era un despropòsit, sense cap mena de sentit, que va trasbalsar al conjunt local. Al minut 90, les blaves van retallar distàncies, mitjançant Blanco, i van tenir l’opció d’empatar al temps d’afegit, però una jugadora terrassenca, ho va evitar sota pals.

Derrota inesperada i estranya en una segona part que no va tenir cap dominador clar.

El cap de setmana vinent, el conjunt igualadí viatja a terres tarragonines, per enfrontar-se al recent ascendit Riudoms.