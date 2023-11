El CBI no aconsegueix imposar el seu joc contra un CB Andratx fort

Publicitat

Mal inici del CB Igualada que a falta de dos minuts i mig per acabar el quart perdia 8-

20, amb un CB Andratx encertat de cara a cistella, tot el contrari d’un CB Igualada que,

a la que va posar-se en defensa, va aconseguir anotació fàcil per tancar el quart

només 3 punts a sota, 18-21

El segon quart va permetre veure una gran versió dels igualadins, tan en la vessant

ofensiva com en la defensiva. Faltant 5 minuts per acabar el quart, els illencs anotarien

el seu punt número 30 (per 31 dels locals) i ja no tornarien a anotar en tot el quart. En

canvi, els de Víctor Belenguer, va ser capaços de continuar anotant i defensant fins

aconseguir el màxim avantatge del partit al tancar la primera part del partit 45-30.

El tercer quart va trobar-se amb uns mallorquins disposats a lluitar fins l’últim moment i

que, mica en mica, anava retallant diferències a través de cistelles de mèrit i d’un

Igualada que no va poder mantenir el nivell d’encert de l’anterior quart i que

defensivament va tenir problemes en situacions concretes que els visitants van saber

explotar.

L’últim quart seguiria el mateix guió que l’anterior, amb un CB Andratx que es creia

que la remuntada era possible i que ben aviat igualaria el marcador. Tot i que els

locals aconseguien sumar nous avantatges la marcador, els visitants igualaven de nou

amb molt d’encert des de tir lliure, fet que va decantar la balança al seu favor davant el

desencert en el llançament de camp dels locals.

Aquest proper diumenge dia 3 de desembre l’equip visita el CB Salt, en un partit on els

locals es voldran enganxar a la zona mitja de la classificació mentre que els igualadins

voldran retrobar-se amb la victòria i seguir en una zona tranquil·la.

RESULTAT FINAL 73-79

