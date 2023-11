Les sènior igualadines cedeixen davant del CEJ Hospitalet

Publicitat

Les locals, van demostrar amb un tercer quart excel·lent, 29-14, que son fermes candidates a lluitar per a les primeres posicions.

L’inici del partit ja va estar marcat per l’alt encert en ambdós costats de la pista.

Les defenses, tot i ser sòlides i dures, no eren capaces d’aturar l’anotació. Les

locals, a través del bloc directe i sobretot dels rebots ofensius es posaven quatre

punts per davant del marcador.

En un segon quart on l’encert baixà, també gràcies a la bona feina defensiva,

l’Igualada aconseguia mantenir-se al partit gràcies al encert des de 6’75. Les del baix

Llobregat en canvi, aconseguien els punts des de dins la pintura, aprofitant la

superioritat física. S’arribava al pas per vestidors amb un 39-30, però amb un partit

molt igualat.

Una tercera part excel·lent de les locals, va tombar un Igualada que va sortir adormit

de la mitja part. La falta de balanç defensiu visitant, i el talent individual de

l’Hospitalet van acabar de sentenciar el partit.

Un últim quart per intentar maquillar el marcador i recuperar sensacions de les de

Raül Caballero, que van acabar guanyant-lo de 3, i portant el marcador final a un 83-

62.

Aquest partit envia les Igualadines a la part mitja de la taula, amb un balanç de 5

victòries i 5 derrotes. La setmana que ve, l’Events CB Igualada rebrà al Femení Sant

Adrià, rival directe, en un partit clau. L’equip us espera dissabte dia 2 a les 17:30 a

les Comes per a ajudar-les a endur-se la victòria.

RESULTAT FINAL 83 -62

