Un ocellet de pell, nou taller al Creactiva’t al Museu

El programa Creactiva’t al Museu en línia arriba a la seva fi. El desembre del 2020, en plena pandèmia i amb un funcionament molt reduït del Museu, es va fer un esforç per continuar amb les activitats dedicades a les famílies a través del programa Creactiva’t al Museu, però adaptant-la al format en línia perquè els usuaris continuessin amb les activitats que programa el Museu però des de les seves llars.

La temàtica d’aquests tallers en línia estava clara, treballar l’artesania amb pell i recolzar a les dissenyadores i artesanes de la pell del nostre entorn amb l’ajuda del Leather Cluster Barcelona.

Han estat 3 anys molt interessants, plens d’experiències i reptes per les artesanes que havien de presentar el disseny i la fabricació d’una peça que fos fàcil de fabricar amb materials que es poden tenir a casa i tot això en un vídeo de poc més d’un minut de durada.

Han estat en total 28 vídeos i el Museu vol agrair l’esforç i professionalitat de les artesanes, de La Gaspar i del Leather Cluster Barcelona, ja que sense ells el projecte no hauria estat possible. Finalment, agrair als que han participat i treballat la pell des de casa o des d’institucions com centres de dia.

La peça que tanca el cicle està dedicada a la decoració nadalenca. Es tracta d’un ocellet de la pau fet amb pell per decorar les llars o l’arbre de Nadal, justament en un moment històric complicat.

El disseny de la peça és de Mon Soler de Nubuck cuir leather bags, dissenyadora i artesana de la pell que té el seu taller molt a prop d’Igualada.

Per a ella la pell va ser el material que li va permetre connectar amb el treball manual i la creativitat, a més d’ajudar-la amb el seu compromís amb un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient, apostant per donar valor a l’artesania i reivindicant un consum responsable.

El tutorial es publicarà al web i les xarxes socials del Museu el diumenge 3 de desembre. La totalitat del material, necessari per dur a terme l’activitat, és gratuït i es pot passar a buscar pel Museu, en horari:

De dimarts a divendres de 10 a 14 h

Dijous i divendres de 16 a 18.30 h (tardes de juliol i agost tancat)

Dissabtes i diumenges i festius d’11 a 14 h

Agraïm la generositat del Leather Cluster Barcelona, del que també en forma part el Museu, per a la cessió de les pells, i en aquest taller concret s’han fet servir les pells de Fontanelles & Martí.

El Creactiva’t en línia estarà disponible, de forma permanent, al web i les xarxes socials del Museu: https://museupelligualada.cat/creactivat-al-museu-en-linia-un-ocellet-de-pell-simbol-de-la-pau-aquest-nadal/

