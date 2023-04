El Cau Caresmar Salvà ja prepara diversos actes de celebració del 70è aniversari

Divendres passat, dia 14, el Cau Caresmar Salvà d’Igualada va convocar una reunió de famílies, antics escoltes i amics a l’Auditori del Museu de la Pell, en la que hi van assistir prop de 150 persones. En aquest acte van anunciar que els mesos de maig i juny celebraran el seu 70è aniversari. Avancen que la celebració vindrà marcada per dues dates importants, el 13-14 de maig i el 17 de juny. L’entitat vol destacar que és un molt bon moment per unir les diferents generacions que han passat pel Cau així com donar a conèixer la història de l’agrupament i celebrar els 70 anys amb tota la ciutat i la comarca.

70 anys d’escoltisme a Igualada

Els inicis de l’Agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà es remunten al Nadal de l’any 1952, quan es va fundar l’Agrupament Escolta Jaume Caresmar. Es va iniciar de les mans de Miquel Ball amb l’ajuda de Mossèn Còdol, entre d’altres. Per altra banda, l’any 1955 es va fundar l’Agrupament Maria Antònia Salvà de noies guies, de les mans de Josefina Godó. Onze anys després, l’any 1966, es van trobar per primera vegada l’agrupament de nois i l’agrupament de noies en un mateix campament, fet que va remoure polèmica. El motiu va ser celebrar la primera Festa de Sant Jordi del Cau. Els dos agrupaments van començar a fer activitats conjuntes de forma més constant l’any 1971, però no va ser fins a l’any 1976 que es van unir els dos agrupaments per formar el que avui coneixem com a l’Agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà, o simplement Cau Caresmar Salvà.

Des de l’entitat realcen la llarga trajectòria de l’escoltisme a la ciutat d’Igualada, compartida amb l’Agrupament Escolta La Flama (antic Agrupament Escolta Torxa), que el curs passat va celebrar els seus 50 anys.

“70 anys, 70 quilòmetres”

Aquesta setmana, des de l’entitat han explicat que el 13 i 14 de maig hi haurà una caminada per la comarca de l’Anoia en format relleus sota el lema “70 anys, 70 quilòmetres”. A la caminada hi participaran totes les branques (grups) d’infants i joves de les diferents edats del Cau, així com antics escoltes, famílies i persones que han estat vinculades a l’agrupament. La caminada serà de 70 quilòmetres, però no tothom els farà tots, sinó que hi haurà diferents etapes que s’enllaçaran fent el relleu entre els diferents grups. En acabar es donarà lloc a la tradicional Festa de Sant Jordi del Cau Caresmar Salvà. Un cap de setmana ple d’activitats amb infants, joves, famílies i antics escoltes. Aquest any, una celebració de Sant Jordi excepcional i més tard de l’habitual, que s’emmarca sota la celebració dels 70 anys.

17 de juny al Museu de la Pell

L’AEiG Jaume Caresmar i M. Antònia Salvà també ha anunciat que el 17 de juny farà un acte obert a tothom i que aquest serà al Museu de la Pell d’Igualada. No han concretat els detalls, però avisen que hi haurà una programació per a totes les edats i conviden a tota la ciutat i la comarca a participar de la celebració.