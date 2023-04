El centre extremeny de Vilanova organitza un viatge a Alcántara

El primer cap de setmana de maig tindrà lloc al municipi extremeny d’Alcàntara, un esdeveniment molt esperat: la baixada de la Virgen de los Hitos des de l’ermita al poble. És un acte que té lloc un cop, cada cinc anys. L’última vegada es va fer l’any 2015, però la celebració del 2020 es va haver de suspendre a causa de la pandèmia de Covid-19. La Unión Cultural Extremeña Anoia no es vol perdre aquest any l’oportunitat de viure aquesta festa i ha organitzat un viatge per anar-hi.

Des del centre extremeny com explica Keta Borrega, tenen moltes de tornar a convocar aquesta activitat, que tenien programada per l’any 2020 i que no van poder realitzar. De moment són una trentena de persones les que s’han inscrit al viatge, que està obert a tothom, per desplaçar-se amb l’autocar fins a Alcàntara.

La sortida es farà el dijous 4 de maig al vespre per viatjar de nit. A partir de divendres el grup podrà gaudir dels actes de celebració que es fan al municipi i que la Confraria de la Santíssima Virgen de los Hitos està preparant amb molta il·lusió. El dia gran de la festa és dissabte 6 de maig, amb la Baixada de la imatge de la verge des de la seva ermita, que està als afores de la població, fins a Alcàntara.

El preu és de 110 € per persona i només inclou el trasllat. L’allotjament anirà a compte dels participants. Les inscripcions s’han de fer al telèfon 686 31 26 14 (Keta Borrega).

Una cita molt esperada

Fa exactament vuit anys que a Alcàntara esperen aquesta cita. La pandèmia els va enganxar, l’any 2020, amb tots els preparatius a punt, entre ells, milers de flors de papers amb què havien de guarnir els carrers. Per això aquest any, la festa es preveu molt especial. Des de la confraria demanen als veïns “que reprenguin tot el que teníem preparat per a honrar-la, amb més ganes si cap després de tot el que hem passat”.

Com afirma Keta Borrega, també per a les persones que viatjaran amb l’autocar organitzat des de Vilanova del Camí, l’esdeveniment serà molt emocionant. Alguns, com ella, no han vist la Baixada de la verge fins i tot des de fa més de 8 anys.

L’acte consisteix a carregar la imatge a coll durant tot el recorregut a peu en les seves andes habituals.

A Alcántara fa segles que lloen la Virgen de los Hitos. Encara que la guerra va destruir l’antiga imatge, acaben de celebrar el 150 aniversari de la benedicció de l’actual. Com a acció de gràcies, la imatge serà al poble durant tot el mes de maig i es duran a terme diferents actes i processons per diferents zones.

La imatge romandrà a l’Església Parroquial de Santa María d’Almocóvar des de l’última sortida processional del diumenge dia 14 de maig fins a la seva pujada a l’ermita, prevista per al dissabte 27 de maig.

En aquest any tan especial, la Patrona presidirà la Primera Comunió dels nens d’Alcántara, el tercer cap de setmana de maig.