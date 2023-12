El Bruc aprova el pressupost 2024 amb diverses inversions sobre la taula

Publicitat

El passat dimecres 29 de novembre, El Bruc va celebrar el ple extraordinari amb l’únic punt de l’ordre del dia: aprovació pressupost del 2024. El pressupost es va aprovar amb els 7 vots a favor de l’equip de govern format per Junts i Unitat pel Bruc, i amb l’abstenció dels 4 regidors d’Impulsem-ERC.

Estem parlant d’un total de 3.087.747,55€ amb l’objectiu general que aquest Ajuntament sigui una administració ben gestionada, transparent, solvent i compromesa amb l’interès públic. Amb la sensibilitat enfocada a millorar els serveis generals per personalitzar si cal més, l’atenció al ciutadà. Un pressupost responsable en la despesa i equilibrat. Dins del pressupost es preveuen unes inversions quantificades inicialment en 431.000€, a l’espera que a primers d’any, amb la publicació del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, poder-nos acollir a altres subvencions.

Aquests primers 431.000€ aniran destinats a diversos projectes com:

1. Substituir i millorar els parcs infantils que durant tants anys sense manteniments s’han deteriorat considerablement;

2. Condicionar la piscina per fer-la més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i el nostre entorn, amb l’objectiu de reduir els consums de llum, aigua i clor modernitzant els equipaments i estructures;

3. Situar punt d’informació institucional, turística i/o comercial amb panells digitals en busca d’una millor dinamització del teixit comercial alhora sent més transparents en la gestió local;

4. Millora de les eines dels treballadors amb un gestor d’expedients més complert i modern per oferir una millor atenció, mes àgil i personalitzada a les oficines municipals.

Es farà una aposta important per la seguretat amb la col·locació de càmeres de lectura de matrícules i càmeres de vigilància d’espais municipals. Es millorarà la senyalització viària tant vertical com horitzontal amb l’objectiu de més seguretat vial. Serem sensibles amb el medi ambient i comencem el projecte del Bruc, Vila florida. S’abocaran recursos per manteniment de la via pública. Es treballarà pel manteniment de carrers, parcs, jardins i places del nostre municipi per poder gaudir de tots el serveis amb estàndards de qualitat. L’enllumenat, el clavegueram, la pavimentació, la neteja viària, entre d’altres, són serveis que aporten una bona qualitat d’entorn als ciutadans i per tant reverteix en la seva qualitat de vida.

L’ensenyament, la cultura i l’esport formen part dels eixos fonamentals i el pressupost de 2024 aposta per la realització d’activitats esportives, culturals i lúdiques destinades a totes les franges d’edat i proporcionals a la dimensió del nostre poble, fent una despesa acurada i correcte, ajustada a les possibilitats econòmiques reals del Bruc.

El foment de la ocupació i la promoció econòmica són cabdals pel desenvolupament del nostre municipi i es continuarà treballant amb les altres administracions supramunicipals amb un objectiu de creixement ambiciós.

Enfortim i ratifiquem els convenis amb entitats com el Consell Comarcal de l’Anoia perquè fem una aposta ferma per tenir cura per la nostra Gent Gran, amb les activitats que es programen per treballar per un envelliment actiu de qualitat; enfortim els Serveis Socials dedicats a donar Servei atenció domiciliària, laboroteca, atencions beneficiàries i assistencials… conveni per treballar amb el jovent, l’esport, la cultura.

Aquests són els eixos bàsics del pressupost aprovat pel 2024.

Compartir