Masquefa proposa un pressupost de 16,7 milions d’euros per fomentar cinc eixos de transformació

Publicitat

L’Ajuntament de Masquefa proposa un pressupost de 16,7 milions d’euros amb la voluntat de prioritzar la cohesió social, la dinamització econòmica, la pertinença, la sostenibilitat i el bon govern mitjançant una inversió de 3,6 milions d’euros.

En la sessió plenària celebrada el passat 29 de novembre van aprovar-se els pressupostos generals de la corporació per a l’exercici 2024, amb els vots a favor de Sumem x Masquefa i Esquerra Masquefa i els vots en contra de Junts per Masquefa i Vox Masquefa.

El pressupost per l’any vinent ascendeix fins als 16.750.872,97 euros, un 0,83% menys que l’exercici anterior, i es fonamenta en cinc eixos de transformació: cohesió (amb la voluntat de repensar qüestions relatives al model urbà, la mobilitat i el foment d’habitatge públic), prosperitat (dinamitzant el teixit econòmic i productiu de la Vila), pertinença (posant en valor els àmbits socials, com ara la cultura, l’educació, la inclusió, la igualtat i l’esport), sostenibilitat (assumint la responsabilitat d’intens treball en els àmbits d’acció climàtica i transició energètica) i bon govern (treballant la digitalització i la qualitat democràtica, en forma de transparència i forment de la participació ciutadana).

Roger Vàzquez, alcalde de Masquefa, destaca respecte a l’exercici de l’any vinent: “Ens hem focalitzat en cinc eixos de transformació clau per garantir un desenvolupament sostenible i una millora contínua de la qualitat de vida dels masquefins, amb un pressupost responsable, coherent i condicionat a les necessitats reals de la nostra comunitat”.

Daniel Gutiérrez, regidor de finances públiques, destaca: “Hem treballat tenint en compte la realitat socioeconòmica, tensada per la pujada de preus i l’esforç econòmic pel pagament d’hipoteques i lloguers. Per això el govern presenta un pressupost de contenció, que no augmenta la pressió fiscal i que no trasllada als veïns la manca de previsió econòmica dels anteriors responsables de la gestió del Complex Esportiu Municipal.”.

Entrevista a Roger Vázquez, alcalde de Masquefa

Els pressupostos assumeixen, així mateix, els reptes de futur amb tres grans eixos de treball: l’Agenda 2030 i els ODS, l’Agenda Urbana Local i la Planificació Sectorial, tots ells inclosos en el Pla d’Acció Municipal 2023-2027, el full de ruta del govern municipal durant el mandat.

Més despesa social, millor control dels costos i inversions sostenibles

Pel que fa als ingressos, l’Ajuntament no vol repercutir les despeses sobrevingudes o els interessos bancaris als veïns; és per aquest motiu que en el Ple d’octubre es van congelar els impostos, per no augmentar la pressió fiscal dels masquefins. Alhora, es destinaran més recursos en el dia a dia de les persones i en la planificació d’inversions sostenibles i d’impacte social. Per això, respecte als pressupostos del 2023, creix la despesa ordinària en educació; cultura; esport; benestar social; feminisme, igualtat i diversitat; comerç i turisme; societat de la informació, i seguretat i mobilitat.

L’Ajuntament preveu invertir 3,6 milions d’euros en diferents projectes estratègics de la Vila; com ara, en la millora dels barris i la Beguda, el Pla d’arbrat i infraestructura verda, la instal·lació de plaques voltaiques als edificis municipals, els pressupostos participatius, la millora dels centres educatius i el casal d’avis, la compra d’habitatge, el recondicionament dels parcs infantils o el desenvolupament del projecte ‘Masquefa, Vila intel·ligent’, entre altres.

Compartir