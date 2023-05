El 6 i 7 de maig, torna la fira Automercat

Fira Igualada ultima els preparatius per a la propera fira de vehicles d’ocasió Automercat, que tindrà lloc el cap de setmana 6 i 7 de maig als principals carrers del barri Les Comes d’Igualada. Es tracta de la 21ena edició de la Fira, un certamen que any rere any millora les xifres de vendes i multiplica l’afluència de visitants gràcies a l’auge del mercat dels vehicles seminous i d’ocasió.

Una oferta de més de 300 cotxes estaran exposats en un espai a l’aire lliure de més de 7.000 metres quadrats a l’Avinguda Països Catalans i a l’Avinguda Europa entre les cruïlles amb els carrers Alemanya i Països Baixos. En aquesta edició s’hi podran trobar un total de 14 concessionaris que mostraran un ampli ventall de vehicles de les principals marques del sector de l’automoció, amb garantia i en perfecte estat, i amb gran diversitat de preus i models, i amb una notable oferta de vehicle elèctric, que cada vegada guanya més pes dins el sector.

Expositors presents

Els concessionaris expositors seran Anoia Motor Fiat-Alfa-Jeep, Anoia Motor Hyundai, Anoia Motor Ocasió, Anoia Motor-Opel, Anoia Motor-Seat, Dabsa Ford/Sangyong, Maas Exclusivas Citröen/DS Automobiles, Motorcat Premium Volvo, Nissan Santi Enrique, Remm Guitart Concessionari Renault i Dacia, Rosich Motors Mitsubishi/Multimarques, Sarauto, Servisimó Concessionari Oficial Audi-VW-VWLCV-Skoda a la comarca de l’Anoia, i Toyota Igualada. Entre tots els compradors de vehicles se sortejaran 3.000 euros en premis al moment de tancar la fira, diumenge al vespre. Automercat es podrà visitar dissabte 6 i diumenge 7 de 10h a 14h i de 16h a 21h. Diumenge a la tarda tancarà una hora abans, a les 20h. L’entrada és lliure i gratuïta.

La Fira de l’automòbil d’ocasió Automercat va néixer el 1997 i des d’aleshores s’ha celebrat cada any. En la darrera edició celebrada el maig de 2022 va aconseguir vendre un total de 80 vehicles en dos dies, gairebé un terç dels cotxes exposats.

El president de Fira Igualada, Magí Senserrich, convida a tothom a participar-hi i a conèixer de primera mà la variada oferta de vehicles seminous i d’ocasió dels concessionaris de l’Anoia. “L’opció que dona la Fira Automercat de poder veure 300 cotxes de totes les marques, provar el que t’agradi i comprar-lo en un sol dia és una molt bona oportunitat per aquelles persones que estan pensant en comprar un cotxe”.