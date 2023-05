Som-hi vol fer controls per acabar amb les caques de gossos al carrer

Igualada Som-hi (PSC) ha explicat que crearà un gran Parc Recreatiu per Gossos al Parc de Puigcornet, darrere l’Estadi Atlètic Municipal, i la implementació de l’anàlisi d’ADN per sancionar els excrements de gossos a la via pública i acabar amb els orins a parets i mobiliari urbà.

El candidat Jordi Cuadras, explica que “introduirem a l’ordenança municipal normes de civisme per acabar amb els excrements als carrers, parcs i places. Implementarem el sistema d’anàlisi d’ADN dels excrements per sancionar el propietari. És una mesura que ja apliquen diferents municipis. Com que tots els gossos és obligat que estiguin xipats, al mateix moment, es farà una prova d’ADN per tenir un cens que permeti la localització en cas d’incivisme”.

Juntament amb la introducció d’aquesta mesura a les ordenances, també proposa introduir a la norma que el propietari llenci aigua quan la seva mascota orini, per evitar les taques negres i brutícia que hi ha en moltes parets i mobiliari urbà de la ciutat: “Volem una Igualada neta i cívica i amb aquestes dues mesures aconseguirem més neteja i més civisme, tot sabent que els incívics són una minoria i que la majoria de propietaris recull els excrements”, afirma Cuadras.

Respecte al Parc Recreatiu, es tracta d’un projecte que es diferencia dels parcs d’esbarjo actuals i que preveu ser molt més gran, ampli i destinat a l’estimulació i joc de les mascotes. Montse Montaña explica que “la nostra aposta és garantir la socialització del gos o l’exercici i anar més enllà de l’aposta per pipicans que s’ha fet fins ara i adaptar les ordenances municipals a la nova Llei de Benestar Animal”.