Editorial: I l’Anoia?

Aquesta setmana, el Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat ens ha explicat que té en marxa aquest estiu obres per millorar la xarxa de carreteres i per reforçar el sistema de transport públic per valor de més de 300 MEUR. A la xarxa viària, s’han iniciat, hi ha en execució o finalitzaran aquest estiu una seixantena d’obres. Es tracta de treballs per eixamplar i millorar el traçat de diverses carreteres, construir variants que permeten treure trànsit dels nuclis urbans o actuacions per afavorir la funcionalitat, la seguretat i la connectivitat en determinats trams.

Així mateix, també s’estan executant un bon nombre de treballs de manteniment i posada a punt per a garantir unes condicions òptimes per a la conducció i un estat de conservació adequat de la xarxa…. De totes les actuacions que observem en el comunicat de la Generalitat, no n’hi ha ni una a l’Anoia. Ni una.

A més, el govern català, que acostuma a explicar les seves actuacions en funció de la delimitació territorial del país, segueix obviant de manera reiterada l’Àmbit del Penedès, del que forma part quasi tota l’Anoia.

De tots és sabut que hi ha promeses damunt la taula sobre la necessitat de dur a terme millores en la nostra xarxa de carreteres que, d’una o altra manera, també afecten a la circulació intercomarcal. Ja ni es recorda quan el llavors conseller Josep Rull va prometre que “ràpidament” es faria una nova connexió d’Igualada amb la Ronda Sud, obra que molt aviat ja tindrà els honors de ser més llarga en el temps que la de la Seu…. sense haver ni començat! Altres infraestructures del país -més costoses- ja estan acabades i es van anunciar molt després….

També es va prometre un desdoblament de la C-15 entre Igualada i Capellades, i una continuació amb el sistema 2+1 fins a Vilafranca, i del projecte se’n sap bastant menys que de la intenció, sembla que enèrgica malgrat haver sorgit com un bolet, d’allargar l’autovia Manresa-Berga fins a Puigcerdà….

Què està passant?