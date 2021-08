Humans de l’Anoia: Albert Caballé Navarro

ALBERT CABALLÉ NAVARRO

Vaig néixer a Igualada fa 34 anys. Visc amb el Sergi a qui estic convertint en igualadí d’adopció.

He tingut la sort de treballar des de sempre en el món de la comunicació. He estat onze anys ajudant a fer créixer Canal Taronja Anoia, on hi tinc una segona família. Ara m’encarrego de la comunicació de l’Ajuntament d’Igualada, un repte enorme que em permet viure el món de la informació des de l’altra banda.

M’avorreix enormement el to negatiu, destructiu i “hater” que impera en moltes xarxes socials, com per exemple a Twitter. De debò ens parlaríem així cara a cara?

Si somio en el meu futur, em veig regentant una Casa Rural, a l’Anoia.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Un estudi situa Igualada com una de les ciutats on la població té un nivell d’empatia i de respecte entre els seus conciutadans més elevats de tot Europa.