Les xarxes socials són l’aparador de la nostra societat, s’hi pengen els esdeveniments, inclús familiars, que ens enorgulleixen, estan de moda, i el més fàcil és caure en elles.

Aquest fet no és baladí, els drets d’imatge estan protegits per la Constitució Espanyola (CE) i en cas de menors, a més a més, per la llei de protecció del menor.

Quan tot va bé, tot fa gràcia, però quan les coses es torcen aleshores poden venir els problemes, com és en el cas de si a un se li acudeix penjar una imatge del seu fill menor en una d’elles estant en procés de separació o divorci, i no ha demanat permís a l’altra part, l’enfado és gran!

Aquest col·lectiu cada vegada és més nombrós, cada any hi ha tantes separacions i divorcis com matrimonis, al voltant dels 100.000 en tot Espanya.

Les parelles, a partir del trencament, si regularitzen la seva situació mitjançant el divorci o la separació, les seves relacions es regeixen per un conveni regulador que pot ser consensuat o contenciós, que serà aprovat per sentència judicial, o, si es vol, per acta notarial en cas de comú acord. Aquest conveni no és tancat de per vida ni té una durada determinada, en pot demanar la modificació qualsevol de les parts, sempre que es demostri fefaentment que les circumstàncies han canviat.

Si hi ha fills la cosa es complica, i si són menors encara més. Aquests tenen dret, per sobre de totes les coses, al seu benestar (Art. 211-6 CCCat).

Aleshores el conveni ha de regularitzar les relacions entre la parella, que principalment són econòmiques, i la relació de cada un d’ells amb el fill, o fills, que hagin tingut, tant econòmiques: d’aliments, despeses extraordinàries; com efectives: pàtria potestat, guarda i custòdia i règim de visites. I aquests termes no són fàcils de consensuar.

Cada vegada, en ser aquest col·lectiu més nombrós, els convenis s’han convertit més exhaustius i més acurats a la fi de regularitzar el màxim de temes possibles per tal d’evitar conflictes diaris.

Així i tot, n’hi ha prou en establir en el conveni regulador el dret de cada part de penjar als seus fills menors a les xarxes socials? No.

Cal el consentiment d’ells. El primer factor a tenir en compte és l’edat: si són majors de catorze anys amb el consentiment del menor per l’ús de la seva imatge, en principi, és suficient. Si són menors de catorze anys l’autorització haurà d’anar, en tot cas, firmada pels pares o tutors.

No obstant això, la “Llei orgànica 1/1996”, de 15 de gener de protecció jurídica del menor determina que es considera intromissió il·legítima, si les imatges poden implicar “menoscabo o reputación” encara que hi hagi les corresponents autoritzacions, i amb la intervenció del Ministeri fiscal en el seu cas. I els fills, arribada la seva majoria d’edat, poden denunciar els seus progenitors per un delicte contra la intimitat? Sí, en concret pel previst en l’art. 197.7 del Codi Penal.