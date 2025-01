Dos plans recomanats per a aquest cap de setmana a l’Anoia

No saps què fer aquest cap de setmana? A La Veu de l’Anoia et recomanem els millors esdeveniments per al cap de setmana arreu de la comarca.

Recorda que, cada divendres, La Veu de l’Anoia t’ofereix l’agenda de la comarca de l’Anoia per tal que puguis tenir sempre disponibles opcions culturals i d’oci de proximitat. Descobreix les propostes més interessants per als dies 24, 25 i 26 de gener de 2025.

Fira de la Baronia d’Òdena 2025

Quan?

26/01/2025. Horari: A partir de les 9h, durant tot el matí.

On?

Nucli Antic d’Òdena.

Què?

Durant tot el matí

Exposició de Vehicles ADF per emergències forestals (9:00-14:00 h)

Mercat històric amb productes artesans: formatges, embotits, cuir, ceràmica, cristall, sabons, icones, perfums, pa de figa i molt més!

Jocs gegants de la Baronia d’Òdena per a tota la família

Espectacles i activitats

El Trobador Guillem de Cabestany – Un personatge itinerant que narrarà històries de l’Òdena medieval

Katapulten – Una tropa medieval de soldats bàrbars que provaran sort amb la seva catapulta… però no sempre amb èxit!

Cultura i tradició

A partir de les 10:45 h – XXè Aplec de Sardanes amb les cobles Jovenívola de Sabadell i Lluïsos de Taradell

A partir de les 11 h – Cercavila gegantera amb la participació de: ACPO – Capgrossos i gegantons, Geganters i Grallers d’Ivars d’Urgell – Gegants Andreu i Ma de l’Horta, Gegants Eduard – Cavaller Narcís i Dimoni Banyut

A les 12 h – Joc de la Cucanya, on només els més hàbils podran grimpar fins al capdamunt!

Gastronomia i història

A partir de les 9:00 h – Esmorzar popular per només 3 € amb botifarra d’Òdena a la brasa (opció vegana i celíaca).

Exposició de cartells històrics de la Fira des del 1984 (Arxiu de Cal Masach).

A les 11, 12 i 13 h – Visites guiades gratuïtes al Castell d’Òdena.

El clàssic esmorzar popular tindrà lloc al Centre Fraternal, a partir de les 9 del matí. Inclourà botifarra, aigua i vi, i hi haurà opcions veganes. El preu del tiquet és de 3 € i es pot adquirir a partir del 21 de gener a l’OAC de l’Ajuntament o al Centre Cívic. També es podran aconseguir tiquets el mateix dia de la fira.

Festes de Sant Vicenç de Castellolí 2025

Quan?

24/01/2025 – 25/01/2025 – 26/01/2025

On?

Nucli de Castellolí

Què?

Castellolí ja ha fet el tret de sortida de la Festa Major de Sant Vicenç, un esdeveniment que combina tradició, entreteniment i diversió per a tots els públics. Enguany, destaquen la 11a Nit de l’Esport, el 28è Concurs de Cuina i el tast de vins, una activitat que convida a descobrir sabors i aromes locals en un ambient exclusiu.

Avui divendres 24 de gener, a partir de les 20 h, tindrà lloc l’11a Nit de l’Esport, en què es premiarà el millor esportista local del 2024. A més, enguany el municipi commemorarà el 50è aniversari del grup de motociclisme de Castellolí amb un convidat especial. L’acte, celebrat a La Brillante, finalitzarà amb un pica-pica per a tots els assistents. La jornada acabarà amb la Festa Jove i la sessió del DJ Romà a partir de les 24 h.

El dissabte 25 de gener començarà amb una xocolatada a la plaça del poble, seguida de l’espectacle infantil “Tremola”, protagonitzat per Jordi Callau. També durant el matí, els assistents podran participar a l’activitat d’aprenentatge de joc de truc, una oportunitat per descobrir aquest joc de cartes tan arrelat. A la tarda, La Brillante acollirà el Concurs de Cuina, que enguany arriba a la seva 28a edició, una cita imprescindible per als amants de la gastronomia, que finalitzarà amb l’actuació humorística i musical de Lo Pau de Ponts.

El diumenge 26 de gener, l’últim dia de celebració, començarà amb una gimcana d’orientació organitzada per l’ADF de Castellolí, que posarà a prova les habilitats d’infants i joves a les 10h del matí. Posteriorment, se celebrarà la missa de Festa Major a les 12:30 h. A la tarda, tindran lloc el torneig de truc i, al vespre, la projecció de la pel·lícula “Un lugar común”, del Cicle Gaudí, a La Brillante.