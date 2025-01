Poble Actiu diu que és el govern qui ha de donar-los hora per consultar els documents

Aquesta setmana hi ha hagut ambient tens a l’Ajuntament d’Igualada entre el govern municipal i el grup municipalista Poble Actiu – CUP, a causa d’uns documents en relació amb la remodelació del Passeig Verdaguer.

Segons els cupaires el projecte no s’està duent a terme amb transparència ja que afirmen haver sol·licitat en diverses ocasions accés a la informació del projecte, però que “el govern municipal no els ha permès mai consultar-la”. L’ajuntament, respon a les acusacions afirmant que “va notificar a Poble Actiu el passat 28 de desembre que podia consultar el document d’idees de millora del Passeig. Tres setmanes més tard, cap membre de la formació política ha sol·licitat cita per consultar la documentació, que està a la seva disposició”.

Avui, els de Poble Actiu han enviat als mitjans la notificació rebuda per part de l’Ajuntament. A la notificació, l’ajuntament explica que “en una fase incipient de l’actuació, cal considerar el document com a document intern, com a esborrany que cal ser treballat fins arribar a decidir quin ha de ser el model escollit. Igualment, cal preservar en aquests moments la propietat intel·lectual de les idees que figuren en aquest primer estudi, al desconèixer-se les actuacions futures que es podrien veure frustrades cas de fer-les públiques.”, i afegeix que “la consulta tindrà lloc el dia i hora que se li indiqui. No es podran fer còpies ni fotocòpies per cap mitjà”.