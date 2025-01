Una gran educació és per a tota la vida; descobreix l’Escola Pia d’Igualada

Contingut Patrocinat

Creiem fermament que una gran educació és per a tota la vida, és per això que el motor de l’Escola Pia i de tot el seu equip de docents, és l’alumnat.

El seguiment individualitzat de cada alumne és la nostra prioritat, ens permet conèixer, treballar i aconsellar a cada infant i/o jove en les seves necessitats educatives i moltes vegades també personals. La part acadèmica i la personal sovint estan completament relacionades. Saber que el motiva, que li costa, que li agrada i que no i estar al seu costat en el procés d’aprenentatge acadèmic i personal és un dels trets principals de la nostra metodologia. Adaptem els aprenentatges a les necessitats especifiques de cada alumne i ens coordinem amb la família per seguir una mateixa línea, amb les mateixes pautes i amb la intenció de complementar-nos i vetllar plegats per la seva formació i educació.

Busquem que els infants i joves en la seva evolució a l’escola assoleixin una maduresa afectiva i emocional. A mesura que es fan grans, proporcionem a l’alumnat un marc d’aprenentatges que els hi permet l’adquisició de competències bàsiques en l’àmbit acadèmic i també en l’àmbit personal, per tal que siguin capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets com estudiants i ciutadans.

Utilitzem noves metodologies amb l’objectiu d’integrar els coneixements d’una forma més dinàmica i atractiva i mesurem els coneixements adquirits a través de diferents dimensions en els camps i habilitats: competències bàsiques, informes competencials i orientadors…

I per aquest motiu posem els recursos al servei de la metodologia, mirant de reduir els alumnes per aula el màxim nombre d’hores a la setmana. Ja sigui desdoblant el grup o bé afegint un segon mestre a l’aula per fer codocència. Sobretot en matèries com llengua anglesa i matemàtica, per afavorir el seu aprenentatge.

Des d’I0 fins a 2n de Batxillerat i FP, fa que créixer a l’Escola Pia sigui un procés natural, a l’hora que senzill i fàcil de gestionar a mesura que l’infant creix, sempre en un entorn segur i conegut per ell. Formem persones i acompanyem les famílies amb una vocació de servei i en contínua formació i innovació per oferir el millor als nostres alumnes i famílies.

Una escola amb més de 290 anys d’història i 20 centres a Catalunya ha constituït unes polítiques de treball comunes que ens permeten avançar davant dels reptes educatius tals com la innovació, el multilingüisme, el treball cooperatiu….

En definitiva, els infants i joves, en tot moment, com a motor de la nostra escola!

DIUMENGE 2 DE FEBRER – PORTES OBERTES!