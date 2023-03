Dones empresàries: Sandra Felip

Empresària, emprenedora, amb més de 20 anys en el sector industrial, en el món de l’aire comprimit. Especialista a gestionar organitzacions, orientada al desenvolupament del negoci i posada en marxa de nous productes i serveis per a donar les millors solucions als nostres clients donant un valor diferencial per a aconseguir que les indústries tinguin un major eficiència i eficàcia en els seus processos productius.

Quina és la teva virtut?

La passió pel treball que faig i la meva vocació és el servei. Per això el meu objectiu és optimitzar al màxim la gestió de la companyia. Orientada sempre a resultats però sempre amb el suport de tot l’equip liderant-lo perquè l’estratègia sigui fruit del treball conjunt de tots.

Quin és el secret per ser una empresària d’èxit?

La clau de tot és la il·lusió i la passió pel que fem dia a dia. Sense això no aconseguim els nostres somnis ni reptes que ens proposem.

Per què vas decidir crear la teva pròpia empresa?

Perquè em sento una dona emprenedor que lluita per aconseguir els seus somnis en els projectes que emprenc. En general puc dir que la meva experiència ha estat positiva, però no ha estat fàcil. La meva principal virtut és la resiliència i treballar molt. Em sento satisfeta amb el que he aconseguit, tot i que encara tinc nous reptes i projectes que vull assolir.

Quins consells aportaries a les dones més joves per tirar endavant els seus projectes?

No hi ha cap carrera professional que no requereixi d’esforç, tenacitat, duresa i determinació. Per una banda hem de lluitar en els estereotips que tenen les noies a l’hora d’elegir la seva carrera professional. I després acompanyar-les perquè ho aconsegueixin, per assolir els seus somnis i ser dones lliures. També els diria que creguis en tu mateixa, treballar dur, tenir una visió clara, corre riscos i acompanyar-te d’un bon equip. És molt gratificant si aconsegueixes els teus objectius com a emprenedora i poder assaborir-los.

Per què és important que més dones es converteixin en empresàries en un futur pròxim?

Per afavorir la igualtat de gènere. I està demostrat que les dones dirigeixen excel·lentment les companyies aportant més beneficis a les companyies i a la societat. El cooperativisme sempre és positiu i ajudar-nos implica donar una major visibilitat a les dones en aquest món, que ens queda molta feina per fer degut a les desigualtats que patim. I es generen sinergies positives per aconseguir els objectius.

Per què és important el Dia Internacional de les Dones?

Vivim en un món ple de reptes i volem un millor món de lideratge femení o d’igualtat per a les dones.