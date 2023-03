L’Igualada Femení HCP trenca la ratxa de derrotes amb un empat a casa

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMÁN 4

PHC SANT CUGAT 4

Carrussel d’emocions viscut aquest dissabte a Les Comes en partit corresponent a la vintena jornada de l’OK Liga Iberdrola. L’equip de l’Igualada Femení Grupo Guzman va empatar a quatre gols contra un Solideo PHC Sant Cugat que va ser un digne rival. El partit va ser de poder a poder i qualsevol dels dos equips equips l’hauria pogut decidir al seu favor. Dramàtics instants finals, amb faltes directes en ambdues porteries que no es van transformar.

El partit va ser intens, amb joc d’atac en ambdues porteries. L’Igualada Femení Grupo Guzman afrontava el matx amb el retorn a l’equip de Carla Claramunt, jugadora igualadina molt important durant les darreres temporades i que ajudarà al primer equip i al Nacional Catalana en el que queda de temporada. El retorn de Claramunt va deixar bones sensacions i va elevar el nivell d’un equip al qual les imprecisions defensives han penalitzat setmana rere setmana.

El partit va començar amb avantatge visitant, reacció ràpida de les igualadines que van capgirar el marcador amb gols de Blanca Angrill i Carolina Herrera i, com ha passat els darrers partits, efímer avantatge igualadí en el marcador. Als vint segons del 2-1 tornava a equilibrar les coses un Sant Cugat que no va poder comptar ni amb Alba Ambrós ni amb Maria Just. Amb diferents alternatives i ocasions clares en ambdues àrees s’arribava al descans amb 2-2 en l’electrònic.

A la represa l’equip vallesà va dur la iniciativa en el marcador, fent el 2-3 la lleidatana del Sant Cugat Laura Porta (autora d’un hattrick en el partit d’ahir). Sis minuts després es produïa un clar penal a l’àrea visitant. Aida Mas llançaria la bola al ferro, però a la segona jugada acabaria superant a la portera Júlia Baldrich. El 3-3 continuava mostrant l’equilibri en el joc, fins que novament Laura Porta avançaria les visitants. El 3-4 era un càstig molt dur per a un Igualada Femení que aconseguiria l’empat a sis minuts del final amb un sensacional xut llunyà de Blanca Angrill que va entrar per l’escaire dret de la porteria del Solideo PHC Sant Cugat.

En els darrers dos minuts hauria pogut guanyar qualsevol dels dos equips. A 1’23 del final del matx, la visitant Laura Porta veuria una blava i Blanca Angrill no podria transformar la corresponent directa. A la jugada posterior, seria el PHC Sant Cugat qui disposaria d’una falta directa per una blava a Helena de Sivatte. Però la màxima golejadora de les vallesanes Ariadna Avilés no va poder superar a Laia Navarrete, finalitzant el matx amb un 4-4 que sense ser injust no deixava content a cap dels dos conjunts.

El punt sumat davant el PHC Sant Cugat trenca la dinàmica de sis derrotes consecutives del darrer mes i mig de competició i consolida la millora -especialment a nivell ofensiu- de l’equip que entrena Jordi Mier. A sis jornades per cloure la lliga, i amb enfrontaments directes imminents, l’Igualada Femení Grupo Guzman vol apurar les seves opcions de salvació.

Diumenge, a Cerdanyola, un partit de sis punts

El proper diumenge (12.30 hores) al pavelló municipal Can Xarau de Cerdanyola del Vallès l’Igualada Femení Grupo Guzman afrontarà davant el Cerdanyola CH un partit clau davant l’equip que marca actualment la zona de permanència.

Les igualadines buscaran consolidar la millora en el joc i superar a un rival que suma ara mateix sis punts més a la classificació. L’equip que entrena Jordi Mier sap que només li val la victòria davant un rival molt jove, que haurà de conviure amb la pressió i els nervis d’un partit clau, i que va reaccionar a un inici complicat de la mà de la seva jugadora referent, Gemma Solé.