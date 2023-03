Dones empresàries: Núria Grau

Tinc 49 anys, visc a Igualada, soc Diplomada en Gestió Pública i llicenciada en Ciències Polítiques. Dirigeixo junt amb el meu germà l’empresa UNIC RENTAL STORE, SLU amb seu social a Igualada i amb delegacions a Tàrrega, Cornellà i Madrid. La nostra empresa disposa de tres grans línies de negoci: el lloguer de maquinària i utillatge per la construcció, el muntatge i lloguer de bastides i muntacàrregues i la venda de portes tallafocs i maquinària a través de diferents distribucions.

Per què vas decidir crear la teva pròpia empresa?

A UNIC aquest any celebrem 25 anys. En aquella època un paleta havia de tenir totes les eines necessàries per fer una casa. Algunes màquines es compraven per fer-les servir una o dues vegades l’any. Amb l’especialització i la professionalització del sector de la construcció, actualment el lloguer de les eines i maquinària és clau: el client no ha d’invertir en maquinària que només utilitza puntualment, no necessita emmagatzemar totes aquestes eines, no cal que en faci el manteniment i sempre té a la seva disposició els últims models. El meu pare ha estat empresari i a casa sempre hem viscut l’empresa molt de prop. La creació d’UNIC ha estat un repte professional, amb un grau d’exigència molt elevat, però actualment la nostra empresa és un referent tant en el muntatge de bastides com en el lloguer de maquinària.

Pel fet de ser dona, t’has trobat amb més entrebancs a l’hora de portar el teu negoci?

Portar un negoci no és fàcil: els dies són intensos i les conjuntures canviants. Les empreses necessiten esforç, constància i resiliència, valors molt comuns entre les dones. Potenciant aquests aspectes i afegint la formació continua, l’adaptació i flexibilització aconseguirem una combinació d’èxit.

Quins consells aportaries a les dones més joves per tirar endavant els seus projectes?

Des del meu punt de vista l’educació és bàsica. A partir d’aquí cal fixar correctament els objectius i traçar les estratègies adequades. Rodejar-te del millor equip també és clau per a l’èxit tant professional com personal. Aquest últim per a les dones és molt important: la conciliació familiar hi juga un paper important. Hem d’aprendre a ser responsables cap a nosaltres mateixes, envers la família i a l’empresa.

Creus que al teu sector hi ha desigualtat de gènere? En cas afirmatiu, com ho afrontes a la teva empresa?

La nostra empresa treballa bàsicament en el sector de la construcció, predominantment masculí a causa de l’ús de la mà d’obra intensiva a peu d’obra. No obstant això, la dona comença a ocupar càrrecs intermedis com a tècnica d’obra, tècnica en prevenció de riscos, administració i coordinació d’equips. Són figures de valor afegit on es posa en valor la capacitat d’adaptació, coordinació i flexibilització, el treball en equip i la negociació, aspectes en les que les dones hi tenim els punts forts.

Quins valors et defineixen?

A les empreses hi passen moltes coses cada dia. La resiliència, l’automotivació diària i la capacitat d’adaptació són el que m’animen a fixar els objectius de futur, tant a nivell empresarial com personal i a traçar el camí per arribar-hi.