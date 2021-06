Genar Esteve Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

El dolor cervical és una afecció freqüent. S’estima que un 30-40% de la població presentarà aquest tipus de dolor en algun moment de la seva vida. Portar un pes a les espatlles moltes vegades deixa de ser una expressió metafòrica i es converteix en una dolorosa realitat física. I és que aquesta zona es pot considerar com la més sensible de la nostra columna vertebral a causa de la gran mobilitat a què està sotmesa, a la seva escassa protecció i al gran volum i pes del cap. El dolor cervical, tècnicament conegut com a cervicàlgia, pot ser agut o crònic i se sol irradiar cap a zones properes: espatlles, braços i mans. De fet, moltes vegades, aquest dolor és tan intens que fins i tot impedeix descansar correctament a la nit. Causes del dolor cervical: ordinadors, telèfons i bosses de la compra Una bona part dels dolors i les molèsties a la zona cervical estan produïts pel ritme de vida actual, que fa que s’acumuli tensió a tota l’àrea del coll, especialment als músculs trapezis. Els principals factors causants d’aquesta sobrecàrrega muscular estan perfectament identificats:

▶El temps que passem davant l’ordinador en què s’agafen postures incorrectes que repercuteixen en la tensió cervical.

▶La inclinació del cap que fem a l’hora de parlar per telèfon forçant els músculs de la zona cervical.

▶Les professions especialment sedentàries se’n ressenten fàcilment a l’hora de fer un treball més dur de l’habitual.

▶Els oficis que exigeixen una gran sobrecàrrega en treballar moltes hores amb el coll inclinat cap endavant (modistes, mecanògrafs i persones que treballen en cadenes de muntatge), ja que se sotmet aquesta musculatura a un esforç major que la seva resistència.

▶Transportar bosses d’un o dos quilos durant uns quants minuts es tradueix en molèsties al coll i formigueig a les mans. Una cosa tan quotidiana com fer la compra pot repercutir negativament.

▶Problemes de caràcter emocional, especialment en individus sotmesos a una situació d’estrès o a circumstàncies traumàtiques, o en persones que presenten dificultats per relaxar els músculs fins i tot durant les hores de son. Dolor cervical? Què podem fer des de casa? El tractament terapèutic, sigui rehabilitador o farmacològic, té l’objectiu d’eliminar el dolor i disminuir la rigidesa del coll. En general, el 80 % de les cervicàlgies milloren en menys de tres setmanes, independentment del tractament aplicat. Si el dolor cervical és recent, localitzat i no va acompanyat de cap senyal que ens faci sospitar que necessitem el diagnòstic d’un especialista, el que podem fer és:

▶REPÒS- En el dolor cervical agut, fer repòs és fonamental per alleujar el pes del cap damunt la columna cervical i evitar moviments que puguin exacerbar el problema. En aquest sentit, és important procurar que elements fonamentals per a la recuperació, com ara el matalàs, el coixí o el seient en el qual es passa la major part del dia, tinguin les condicions adients. A més, és necessari evitar qualsevol activitat enèrgica.

▶CALOR LOCAL- Augmenta el flux sanguini en zones concretes, articulacions rígides o contractures. L’aplicació d’escalfor local durant uns 15 minuts és un remei molt efectiu per alleugerir el dolor, sempre que la temperatura no sigui gaire alta, perquè si no l’efecte pot ser el contrari. Es pot fer per mitjà de mètodes tradicionals, com la bossa d’aigua calenta, o amb els més moderns, com els pegats, que proporcionen escalfor contínua durant vuit hores, relaxen la zona i ajuden a alleujar el dolor.

▶FÀRMACS- Els analgèsics, antiinflamatoris i relaxants musculars per via oral o tòpica són els fàrmacs d’elecció en cas de dolor agut. Quan és crònic, les vitamines del grup B i altres preparats naturals poden ser un bon complement del tractament.

▶ESTIRAMENTS-Les males postures, l’estrès o el sedentarisme produeixen dolor d’esquena, de coll i de cap. Estirar els músculs és el millor remei per evitar-ho i guanyar flexibilitat. El teu coll fora de perill. La prevenció del dolor cervical passa sempre per l’educació postural:

▶A l’oficina o si s’està teletreballant, cal aixecar-se cada hora i fer rotacions cervicals i moviments suaus d’esquena.

▶A l’hora de llegir o estudiar, en lloc de fer-ho amb el llibre damunt una taula molt baixa, convé utilitzar seients amb reposabraços o posar els llibres en un faristol damunt la taula. Evitar postures de flexió o rotació del coll durant molta estona.

▶En aixecar pes, subjectar-lo a prop del pit i fer la força amb les cames. Si s’ha de carregar, cal repartir el pes i evitar mantenir-lo durant molt de temps. Per ajupir-se, mantenir l’esquena recta i doblegar els genolls.

▶Els aparells electrònics, com els mòbils, tauletes i ordinadors ens fan adoptar postures que repercuteixen negativament en la tensió cervical. És important col·locar la pantalla de l’ordinador a l’altura dels ulls i la cadira a una altura que permeti recolzar els peus a terra.

▶La millor postura per dormir és de costat o panxa enlaire, en lloc de boca avall. Es recomana descansar en un matalàs ferm, però no rígid, i utilitzar un coixí tou i prim, d’uns 20 centímetres de diàmetre i aixafat del mig.