“TVE va ser la primera televisió en emetre en català”

Entrevista a Marta Sánchez Sugranyes, Presentadora d’El Vespre, informatiu de TVE Catalunya

Soc Marta Sánchez Sugrañes, presento i dirigeixo El Vespre de TVE Catalunya a la 2. Vaig ser l’única periodista de televisió que va informar del confinament des d’Igualada. M’apassiona el periodisme i la tele, tinc una feina que em permet explicar històries i apropar l’actualitat als espectadors. Vaig descobrir el periodisme de casualitat treballant a 8TV i RAC1 i ara no sabría fer res més. TVE ha estat la meva escola. Crec en el servei públic i TVE Catalunya té talent suficient per ser referent del panorama audiovisual català. Algun dia vull ser corresponsal.

Com arriba una noia que ha estudiat física al periodisme, més concretament a Televisió Espanyola?

Una mica per casualitat. Vaig començar fent el temps i reportatges, sempre vinculats a la meteorologia i vaig descobrir el món de la premsa que és molt apassionant. Curiosament quan estudiava, en arribar a casa posava les notícies de La 2 i pensava que havia de ser molt divertit treballar-hi per això quan em varen trucar oferint-me feina, vaig acceptar de seguida. I ja hi porto divuit anys!.

Televisió Espanyola és un mitjà public amb tots els condicionants que això comporta. Hi pots treballar amb total llibertat?.

No sé com es treballa en una televisió privada, però el rigor i la pluralitat que té TVE l’he tinguda clara des del minut zero. Malgrat els intents de politització que sovint pateixen les televisions públiques, els professionals de TVE sempre hem lluitat per defensar la nostra funció pública i deslligar-nos d’etiquetes. Puc dir que sempre he treballat amb llibertat.

Dins del periodisme, quina és l’especialitat que més t’agrada?

Sempre he treballat a informatius que és el gènere que més m’agrada i especialment la política. Quan entens com funciona la política, l’estratègia política, ho relativitzes més tot… Les intrigues polítiques són apassionants. Quan fas un informatiu tens la pressió del temps però un cop s’ha emès marxes a casa molt tranquil. En canvi quan fas un reportatge que et pot tenir ocupat una setmana, quan marxes a casa t’emportes la feina. Això sí, quan s’emet la satisfacció és immensa. També has fet reportatges per al mític programa de TVE “Informe semanal”. Encara recordo el primer que hi vaig fer. Tractava sobre la llei del matrimoni homosexual, pendent de la decisió del Constitucional. Va ser un repte, pel contingut i perquè, acostumada a fer videos de poc més d’un minut, de cop tenia 15 minuts.

El vespre, és un informatiu que emet TVE Catalunya pel segon canal de vuit a tres quarts de nou. És un bon horari o en preferiries un altre de millor?.

El nostre és el tancament de la programació en català del segon canal de TVE i amb la pandèmia tots ens hem acostumat a horaris més europeus, les 20h és l’hora de sopar. És una bona hora per repassar l’actualitat i analitzar-la. Sí que és veritat que competim amb programes d’entreteniment de molta audiència. Però qui es vol informar ja sap on trobar-nos. Potser no som un programa majoritari però tenim un públic fidel que va creixent i aspirem a seduir més espectadors.

Col·laboreu entre programes de la casa?

Molt. Si no col·laboréssim no podríem fer el que fem… Penseu que a TVE Catalunya fem molts programes pel circuit català i per Madrid amb una plantilla molt justa.

Vius a Igualada, la teva ciutat. Com vares passat els dos mesos de confinament?

Com per a tothom, va ser molt dur. Vaig viure tot el confinament tancada a Igualada i treballant cada dia. Necessitava explicar el que estàvem vivint… Des del primer dia vaig estar informant de la situació. Durant les primeres hores gravava amb el mòbil i la meva filla m’ajudava, després va arribar un càmera de TVE, en Jordi Sànchez -que també viu a Igualada- i vam constituir l’equip confinament. Informàvem per tots els programes de TVE i RNE. Els mitjans catalans es queixen que els ministres no hi van gaire.

A TVE Catalunya us venen ministres quan els convideu?

No n’hem convidat cap, però farem la prova la temporada vinent. Sí que hem entrevistat consellers i ens ha costat que accedissin… Al nostre programa fem entrevistes de deu minuts, és un hàndicap per aprofundir en una entrevista. Els polítics tenen altres preferències a Catalunya, sembla que s’hagi volgut invisibilitzar TVE, tot i que va ser la primera televisió en emetre en català.

Fas el teu programa somniat o el faries diferent?

Faig el programa que m’agrada amb el temps que tenim. Si tingués més temps m’agradaria fer entrevistes més llargues. L’actualitat és el que m’agrada.

Quan passen coses com el que va passar a Tenerife tens dubtes sobre la professió periodística?

En aquest cas he intentat fer pedagogia. Tenerife ens queda lluny, però la violència vicària també la tenim aquí i hem d’explicar què és perquè se’n prengui consciència i erradicar-la. He vist exemples lamentables, de llenguatge masclista i morbo en la premsa escrita seriosa. Hem de fugir d’això i posar el nostre granet de sorra per informar i conscienciar.