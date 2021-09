Diversos joves d’APINAS formen part del nou Barça Genuine

Un grup de 50 nois i noies, entre els quals un grup d’APINAS, han estat protagonistes del nou projecte de la Fundació Barça, en col·laboració amb el Departament de Diversitat i Inclusió del Club i la Masia. Tots els participants, amb diversitat intel·lectual, tenen més de 16 anys, i han estat proposats per diverses entitats socials que col·laboren amb el Barça en aquest projecte.

Des d’APINAS expliquen que “quan des de la Fundació Barça se’ns va convidar a participar al Barça Genuine, ja ens podíem imaginar la magnitud del projecte en el qual l’Esplai Àuria APINAS entrava a formar part. Un projecte on la prioritat absoluta són els nois i noies que en formen part, com bé va quedar demostrat el passat 9 de setembre amb la primera jornada batejada com l’Open Day”.

L’Angel Guillorme, el Marc Jiménez i el Sergio Ramos van tenir l’oportunitat de participar-hi en companyia de la voluntària Montse Tijero i la coordinadora de l’Esplai Veronica Vàzquez. Va ser una tarda molt emocionant que començava a les 3 de la tarda, quan se’ls hi feia entrega de la primera sorpresa de la tarda, les seves equipacions, que de seguida van córrer a posar-se.

Un viatge fins a les instal·lacions de la ciutat esportiva Joan Gamper, que es va fer llarg a causa dels nervis. I uns nervis que van marxar de seguida quan van trepitjar la gespa. Dinàmiques, jocs i partidets en companyia de nois i noies de diverses entitats, amb un parell de gols i bones parades per part dels jugadors anoiencs, que van fer que els seus grans somriures no marxessin en tota la jornada. I com a traca final, el president Joan Laporta els donava la benvinguda a les instal·lacions del Camp Nou, on els 50 participants el rebien entre crits i amb la millor banda sonora pel moment, l’Himne del Barça.

Fotos, vídeos i selfies. Molts selfies després, el president els va convidar a entrar a les instal·lacions i el museu, recorrent els passadissos, la sala de premsa, vestidors, etc. Però el millor estava per arribar. I és que després de passar el túnel de vestuaris i trobar-nos a peu de camp, trobant-nos amb el lema “ Més que un club” just davant; vam entendre que el que havíem viscut aquella tarda; no ho oblidaríem mai”.

Està previst que, entre altres activitats, l’equip Genuine de la Fundació Barça participi en Laliga GENUINE SANTANDER, una competició organitzada per la Fundació Laliga en la qual es valoren els gols i també, i d’una manera molt especial, l’esportivitat, el joc net, el treball en equip, el respecte, la superació, i no només dels jugadors i jugadores, sinó també de l’staff tècnic i l’afició. Tant és així que s’atorguen dos títols de lliga: un a el campió esportiu i un altre al campió de el joc net.