Toni Bou té a tocar el seu 15è títol mundial a l’aire lliure

Els dos trials del passat cap de setmana s’havien de disputar, en un principi, a la ciutat gallega de Baiona, però per dificultats econòmiques el trial espanyol del mundial de trial a l’aire lliure va tenir per base a la població lleonesa de Pobladura de las Regueras.

Una vegada més, el pierenc Toni Bou va demostrar la seva absoluta superioritat, aconseguint amb Montesa el triomf tant en el trial del dissabte com en el del diumenge.

Amb la cancel·lació del trial de la Gran Bretanya que s’havia de disputar el segon cap de setmana d’octubre, tot fa preveure que Bou aconseguirà aquest dissabte el seu 15è mundial a l’aire lliure a la població portuguesa de Gouveia. I és que a Bou tant sols li falta un punt per tal que això sigui possible.

Aquestes eren les paraules de Toni Bou al finalitzar el trial lleonès; “Hem lluitat durant tota la carrera. He tingut un error a la zona 8 i sabia que la 11 era la nostra última oportunitat, me l’he jugat i m’ha sortit bé. Guanyar en les últimes zones és una sensació increïble. Vull felicitar a Jaime Busto perquè no sols avui ha estat molt fort, sinó tot el cap de setmana i crec que això és molt bo pel Trial. Hi haurà un gran duel final juntament amb l’Adam Raga. Això és molt bonic i aporta més valor a les victòries.

Tinc 19 punts d’avantatge en la general, però fins que no acabi l’última carrera a Portugal tot pot passar. Aquesta setmana hauré d’anar amb compte i per a l’última carrera haurem d’estar molt concentrats perquè no tinguem cap problema mecànic ni res que ens pugui impedir aconseguir el Mundial”.

En aquest trial també hi va participar el pilot Àlex Canales de La Pobla de Claramunt a la categoria de Trial2, assolint el 13è i 12è llocs amb la Sherco.