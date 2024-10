Divendres i dissabte, primer tastet de productes del Parc Agrari a les botigues “A Grams” i “Supermas”

Els dies 4 i 5 d’octubre es donarà el tret de sortida als primers tastets organitzats pel Parc Agrari de la Conca d’Òdena, una iniciativa que vol posar en valor la riquesa i diversitat dels productes de proximitat.

El primer tastet se celebrarà el divendres 4 d’octubre, a les 20.30 h, a la botiga A Grams, on es podran degustar formatges de Veciana, d’Ecomercaderet i Flor d’Ametller, maridats amb cerveses artesanes de La Naris i vins del Celler Mestís. Per aquest tast és necessària inscripció prèvia al web parcagrarico.cat. L’endemà, dissabte 5 d’octubre, al Supermas Igualada, situat al costat de l’Institut Joan Mercader, els clients podran gaudir, a partir de les 12 h, d’un tast de truites elaborades amb ous d’OR-pí i La Dotzena, amb verdures d’Ecomercaderet i d’Horta Lliure. Aquestes degustacions, en petit format, seran gratuïtes i no requeriran inscripció prèvia.

Aquestes dues activitats formen part d’un total de 10 esdeveniments que es duran a terme en diferents comerços i restaurants de la comarca al llarg del mes d’octubre, amb l’objectiu de destacar la qualitat i diversitat dels aliments locals. Els assistents tindran l’oportunitat de degustar una àmplia varietat de productes, com vins, formatges, mel, truites, pizzes i altres elaboracions fetes amb ingredients de proximitat. Igualada, Capellades, Copons, Vilanova del Camí, Jorba, Tous i Montbui són els municipis que acolliran aquestes experiències gastronòmiques en els seus establiments.

Els pròxims tastets tindran lloc el divendres 11 d’octubre, a les 19 h, a la botiga De Bona Pasta d’Igualada, on s’oferiran degustacions de pizzes elaborades amb masses a base de farines i llegums de Cal Mestre. També, el diumenge 13 d’octubre, a les 13.30 h, al Nean Restaurant de Capellades, es podran tastar diferents varietats de mel de Mel Riba, Mas Buret i Cal Racó, acompanyades de matons de Flor d’Ametller, Ecomercaderet i Veciana, tot maridat amb una copa de vi del celler Pla de Morei.

Per gaudir de les degustacions, és imprescindible reservar els tiquets a través del web del Parc Agrari: www.parcagrarico.cat. El preu de cada tastet rondarà entre 3 i 5 euros, ja que es tracta d’una iniciativa inclosa dins d’un programa d’ajudes que té per objectiu promoure el producte local i donar a conèixer els establiments de la comarca, oferint l’oportunitat de descobrir productes de proximitat de gran qualitat mentre es posa en relleu la importància de consumir productes autòctons i de temporada, disponibles tant als comerços locals com als restaurants de la zona.