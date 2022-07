Divendres i dissabte d’activitats al Parc Central d’Igualada

Al Parc Central, a més de la pròpia activitat dels globus, s’hi podran fer moltes altres activitats durant els dies que dura el Festival.

Avui divendres dia 8, a partir de les 18h de la tarda es farà una Ludomòbil, un espai de joc lliure per a nens i nenes de 0 a 12 anys amb jocs de taula gegants i cooperatius, guinguetes de jocs i un espai de nadons, entre d’altres.

La mateixa tarda, abans no s’enlairin els globus, es farà una Gran Volada d’estels que els nens i nenes d’Igualada portaran muntats des de casa. El departament d’Infància ha elaborat un pack de muntatge d’un estel senzill que tothom pot recollir prèviament als espais cívics d’Igualada per tal que puguin arribar el dia 8 amb l’estel muntat. Juntament amb aquestes activitats hi haurà dinàmiques i espectacles teatralitzats a la gespa i la lectura del manifest del Consell d’Infants, tot emmarcat dins el programa Playful Paradigm, un projecte europeu per avançar cap a unes ciutats més “jugables”.

El mateix divendres, un cop s’hagin enlairat els globus aerostàtics –els vols de tarda són aproximadament a dos quarts de vuit del vespre- tindrà lloc un dels concerts del festival Anòlia, a càrrec del grup anoienc Les Pastes de la Iaia.

Demà dissabte 9 de juliol torna amb tota l’esplendor i sense restriccions d’aforament l’encesa nocturna de globus Night Glow, un dels moments més esperats del festival. Els globus s’il·luminaran per dintre a ritme de la música, amb l’ànim dels espectadors i amb el relat de l’animador Pep Callau.

Abans del vol de tarda de dissabte, hi haurà diverses activitats infantils com ara una activitats de punteria amb Frisbee, on tots els infants i joves podran muntar i decorar el seu Frisbee i practicar la seva punteria, a més de les dinàmiques i espectacles teatralitzats i la gran Volada d’Estels Gegants.

Per cloure la nit del dissabte, al mateix escenari i també dins del festival Anòlia, tindrà lloc el concert de Sopa de Cabra, que enguany s’han retrobat per fer una gira commemorativa dels 30 anys del seu emblemàtic disc “Ben Endins”, amb els grans èxits de la primera etapa del grup i el treball que els va catapultar a l’èxit. Tant el concert com la resta d’activitats són gratuïtes i no es requereix inscripció prèvia.

Tant divendres i dissabte hi haurà foodtrucks i barres de consumició de begudes al Parc Central, per a totes aquelles famílies que vulguin sopar al camp de vol.