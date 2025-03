Aquest diumenge torna la Festa’l Riu, amb més de 40 activitats

Aquesta setmana s’ha donat a conèixer el programa de la tercera edició de Festa’l Riu que es celebrarà el proper diumenge 30 de març a l’alçada del Molí de l’Abadia (ronda del Tanatori), al cantó de Montbui. La jornada s’ha convertit en un punt de trobada per descobrir el riu Anoia, reivindicar la millora del seu estat en els trams més degradats i la promoció d’accions col·lectives a favor del medi ambient. Organitzada per Anoia pel Clima i Per la Conca, enguany compta amb el suport econòmic de la Fundació Pinnae, que impulsa projectes socials, culturals i mediambientals, i la col·laboració de l’ajuntament de Montbui.

Vuit espais i més de 40 activitats

La tercera edició de Festa’l Riu amplia les activitats en vuit espais diferents oferint una programació variada que inclou jocs, xerrades i tallers, descoberta del riu i el seu entorn, ciència ciutadana, espai de relaxació, micro obert, música i acabarà amb una arrossada a les 3 de la tarda. Destaca especialment el vessant divulgatiu, amb activitats pensades per apropar la ciutadania a la natura: sortides per identificar flora fent ciència ciutadana, per interpretar el paisatge i conèixer les aus, tallers infantils per conèixer els rastres dels animals, per fer menjadores d’ocells o per descobrir la vida que hi ha dins l’aigua amb lupes i aquaris.

Des d’Igualada pel Clima subratllen que el programa està pensat perquè persones de totes les edats puguin descobrir i gaudir de l’entorn del riu, prenent consciència de la seva importància tant a la Conca com al llarg del seu recorregut per la comarca. Totes les activitats són gratuïtes excepte l’esmorzar i la paella. Per a més informació es poden consultar les xarxes socials d’Anoia pel Clima.

Festa’l Riu marca l’inici d’un projecte més ambiciós per a la conservació del riu Anoia mitjançant la Custòdia Fluvial i un programa d’educació ambiental. Aquesta iniciativa permetrà signar un acord entre les associacions Per la Conca i Anoia pel Clima i les administracions amb accions que millorin diversos trams del riu durant els pròxims quatre anys. Les dues entitats han començat a establir contactes amb els municipis per impulsar, a mitjà termini, la Taula de l’Anoia, un espai de treball conjunt que reunirà els principals actors del territori per promoure la conservació del riu. El projecte compta amb l’assessorament científic del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (Universitat de Vic) i el finançament del programa Impuls pel Territori.

La Fundació Pinnae, a través del programa Impuls pel Territori, finança totes aquestes accions. L’objectiu d’aquest programa és donar suport a entitats arrelades a la comunitat que col·laboren i es complementen per afrontar reptes socials i ambientals. La preservació de la biodiversitat és una de les prioritats identificades en aquesta convocatòria, a la qual donen resposta iniciatives com Festa’l Riu i la Custòdia Fluvial.