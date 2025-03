El Parc Agrari de la Conca d’Òdena posa a prova el nou model de distribució de productes

S’ha posat en marxa la fase pilot de la central de comandes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, un nou model de distribució que facilitarà l’accés als productes de proximitat i millorarà la gestió entre productors i establiments. Aquesta iniciativa neix arran de l’estudi de viabilitat i gestió realitzat el 2023 i busca optimitzar la comercialització dels productes locals del Parc Agrari.

La central de comandes, adreçada només a establiments, unifica les compres i simplifica la facturació tant per a establiments com per a productors. L’espai de la preparació de les comandes es troba a l’obrador compartit de Jorba. Pel que fa al funcionament habitual, les comandes es podran realitzar fins dimarts a les 13 h, els productors disposaran fins dijous a les 8 h per lliurar els productes i la distribució es durà a terme els dijous al matí.

En aquesta fase pilot hi participen nou productors i nou establiments del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Entre els productors hi ha el Celler Mestís, Celler Anna Rossell, La Naris, Josep Mestre, Mel Riba, Horta Lliure, Ecomercaderet, Molí Can Gibert i Ous Orpí/La Dotzena. Els establiments participants són Agrams, La Bona Pasta, el Petit Hort, l’Hort de l’Avi, Agro Igualada Cooperativa, El Kub Sesoliveres, el Restaurant de la Cuina del Xavi de Can Papasseit, el Cafè de Jorba i el Forn de Jorba.