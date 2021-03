Dissabte torna la Botiga al Carrer al Passeig Verdaguer d’Igualada

Igualada Comerç portarà a terme aquest dissabte, dia 20 de març, la 49a edició d’aquesta tradicional activitat, amb què es tancarà simbòlicament el període de les rebaixes de l’hivern. Aquesta edició ha estat molt esperada pels comerciants, per la necessitat de poder compensar la mala temporada, per culpa del tancament, per les restriccions sanitàries. Cada any aquest esdeveniment s’organitza el primer cap de setmana del mes de març, però en aquesta edició, s’ha hagut d’esperar, a què les mesures de la Covid19 permetessin obrir les botigues el cap de setmana

Donades les circumstàncies actuals, els comerciants estan molt esperançats en la resposta dels ciutadans perquè participin de la Botiga al carrer i que el canvi de data no sigui inconvenient per fer les compres al comerç local.

Com ja és habitual en les últimes edicions, les parades se centraran en un únic lloc de concentració de botigues amb carpes. Serà al Passeig Verdaguer, a l’altura del carrer d’Òdena formant un eix comercial. També hi haurà les botigues que, per la seva logística, no es podran desplaçar, i s’instal·laran davant dels seus establiments comercials. Són ja vint-i-cinc anys d’una de les campanyes comercials amb més èxit a la Catalunya Central.

La Botiga al Carrer és una oportunitat única pels comerciants que volen treure els seus estocs de la temporada d’hivern, i tancar el període recomanat de les rebaixes. També és una oportunitat única de donar suport al comerç local.

A més a més, durant tota la jornada hi haurà promocions i sortejos pensant amb els restaurants que estan patint molt les mesures de restricció. Es promourà que ens visitin de fora d’Igualada per passar el dissabte fent compres a la botiga al carrer, facilitant el dinar i el pàrquing. Els compradors també podran optar a promocions de dinars i consumicions en diferents restaurants i bars de la ciutat.

La Botiga al Carrer és una de les campanyes més populars que organitza Igualada Comerç i també és una de les primeres que es va fer a Catalunya.