Els Hostalets de Pierola donarà, aquest cap de setmana, una lliçó de democràcia. La consulta popular sobre l’ampliació de l’abocador de Can Mata, que ha tingut les últimes setmanes un actiu moviment tant a favor com en contra, és una demostració prou clara de com l’administració, si vol, pot utilitzar les eines que li atorga la llei perquè el poble, sobirà, hi digui la seva. No és la primera vegada que, a la nostra comarca, es donen iniciatives així, fins i tot en el cas d’un abocador, com la que es va fer fa anys a Castellolí. Amb tot, en aquesta ocasió pren una transcendència important, perquè hi ha pros i contres prou sòlids com perquè el resultat de les urnes sigui una incògnita.

En uns dies on es posa damunt la taula que les lleis no haurien de retallar ni la llibertat d’expressió ni la voluntat de decisió de la gent, més enllà del que estableixen les normes internacionals de drets de les persones i dels pobles, aquesta consulta als Hostalets és una onada d’aire fresc. Per fortuna, tenim un instrument democràtic i democratitzador potent, que permet a la ciutadania exercir aquell dret de participació política tantes vegades escrit i tan poques vegades exercit, a través de les consultes ciutadanes i altres instruments de participació, que ja utilitzen amb èxit altres ajuntaments de la comarca, com pressupostos participatius o les audiències públiques ciutadanes.

La valentia no rau només en la voluntat de fer servir aquesta eina -que també- sinó, sobretot, de convertir-la en vinculant, quelcom que només és en mans de l’autoritat competent, en aquest cas el govern municipal.

És reconfortant veure com als Hostalets han tingut la doble valentia de complir la promesa de fer una consulta, i de respectar-ne el resultat. Aquí és on es nota de debò la lliçó que ens donen, aquest cap de setmana, els veïns dels Hostalets.

Voteu, i decidiu!