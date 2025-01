Dissabte, concert de la Banda de Música a Capellades

Dissabte 18 de gener, a les 7 de la tarda, la Banda de Música d’Igualada oferirà un concert de temàtica nadalenca organitzat pel teatre La Lliga de Capellades dins de la seva programació ordinària.

En aquest concert, que és una reedició del Concert de Nadal que es va oferir a Igualada el 15 de desembre, s’oferirà un ampli i variat repertori format per dues parts. La primera està formada per composicions de tema nadalenc, de caràcter internacional, amb temes com A Christmas Festival i Sleigh Ride, del gran i popular compositor nord-americà Leroy Anderson, Happy new year, i Carol of the Bells, totes elles àmpliament conegudes i amb l’esperit propi del cicle Nadalenc. Una segona part està formada per peces basades en cançons tradicionals catalanes com La Filadora, El noi de la mare, El cant dels ocells, etc. arranjades per grans compositors catalans, així com la sardana La Nit de Nadal, amb el solo de tenora a càrrec d’Olga Torra i Soteras.

Les entrades es poden adquirir a la web societatlalliga.cat o directament el dia del concert.

La Banda de Música d’Igualada, dirigida per Concepció Ramió i Diumenge, per primera vegada ha preparat aquest concert de Nadal, que se suma a la tradició d’oferir concerts coincidint amb l’Advent, les festes de Nadal pròpiament dites o, en el cas del concert a Capellades, en el moment de cloure aquesta època de l’any tan especial.

Més enllà de tocar a la ciutat d’Igualada, la Banda de música actua puntualment a diversos municipis de la comarca (Calaf, Masquefa, Capellades, Sant Pere de Riudebitlles, Jorba…) ja sigui en format de concert o en format de música al carrer. Des dels seus inicis el 1941, la Banda de Música d’Igualada ha ofert al llarg de la història un variat repertori que abraça des de la música clàssica fins a melodies contemporànies, modernes i d’una manera especial ha treballat per a la conservació de la música tradicional catalana i popular.