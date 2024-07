La Diputació subvenciona més de nou milions d’euros a l’Anoia per millorar les xarxes d’aigua

La Diputació de Barcelona va anunciar a finals de juny una inversió important de diners arreu de la província per tal de millorar les infraestructures de subministrament d’aigua potable, amb un import total de cent milions d’euros.

Gairebé tots els municipis que conformen la província de Barcelona tenen unes xarxes de distribució envellides per manca de manteniment, la qual cosa s’acaba traduint en un rendiment inferior al 80% desitjable. Amb aquesta inversió es vol arribar a revertir la situació fins al punt d’estalviar fins a 12,5 km³ d’aigua potable per any; el que equival a 5.000 piscines olímpiques. En aquest sentit, la Diputació recalca la importància de poder fer arribar aigua potable a tot arreu de la província, en especial, a aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.

Nou milions a l’Anoia

L’anunci d’inversió porta bones notícies per casa nostra a on s’invertiran 9.089.086,86 € per poder dur a terme el manteniment i la reparació adequada de la xarxa hídrica. Tot i que cada municipi d’entrada ha rebut 10.000 €, la distribució econòmica del pressupost restant s’ha anat sumant a aquesta subvenció prèvia, seguint criteris de necessitat i equitat. A la compareixença, el diputat d’Infraestructures i Territori, Sergi Vallès, va destacar que amb la fórmula de repartiment d’aquests ajuts econòmics “s’ha fet possible poder actuar en aquells municipis on el problema és més greu”.

Amb els diners rebuts, cada govern podrà distribuir l’import adjudicat en el nombre d’actuacions que considerin necessàries. El període d’actuació finançat amb els ajuts serà comprès entre l’any 2023 i 2027.

Quines operacions es duran a terme?

La inversió quedarà a criteri de cada ajuntament, tot i això, el programa contempla que els consistoris puguin executar actuacions com la renovació dels diferents elements que conformen la xarxa de distribució; la renovació de les canonades d’aigua entre dipòsits municipals; la instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió de la xarxa; la instal·lació d’elements de comptatge i automatització per a la sectorització de la xarxa; i la inversió en instal·lacions, canonades o altres elements que permetin l’aprofitament d’aigües freàtiques.